Au mille fois entendu "Je t’aime moi non plus", on revient sur ce petit chef d’oeuvre avec ce duo Gainsbourg-Birkin, ballade fluviale sur le Gainsborough tout en élégance et décontraction complice et émoustillée.

Ecrit en… 1968, la chanson reflète aussi une époque de libération sexuelle tranquille.

"Ils s’aiment et la traversée/Durera toute une année/Il pardonnera ses caprices/Jusqu’en 70…"

2. "Ex-fan des sixtes" (1978)

"Ex-fan des Sixties" est sans doute son unique tube en solo. Une toute belle chanson écrite par Serge Gainsbourg pour l’album du même nom (un de ses meilleurs) sorti en janvier 1978.

Elle y évoque le destin de chanteurs et musiciens des années 1960, tels Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Otis Redding, ou encore... Janis Joplin.

Pour certaines générations, cette chanson aura servi d’initiation au rock des années 60 et attisé la curiosité! "Tiens, c’est qui ce Otis Redding qu’elle cite dans la chanson" ?

3. "Les dessous chics" (1983)

Un des joyaux de l’album "B aby Alone in Babylone" sorti en 1983, écrit après la séparation du couple que formaient Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Ce dernier dresse un autoportrait et un manifeste de ses blessures intérieures, sur fond de lingerie féminine.

4. "Je m’appelle Jane", avec Mickey 3 D (2004)

Un duo avec le groupe Mickey 3D qui est aussi une sorte d’autoportrait savoureux et qui ouvre son album "À la légère" de 2004, le premier qui ne contient aucune composition de Gainsbourg et dans lequel elle a ouvert le champ (et le chant) à une kyrielle de collaborations.

5. "Oh! Pardon tu dormais", avec Etienne Daho (décembre 2020)

Fin 2020, Jane Birkin a sorti un dernier album, largement coécrit avec l’aide d’Etienne Daho. D’où ce très joli titre "Oh! Pardon tu dormais" qui ouvre le disque et lui donne aussi son titre. Un titre qui avait été aussi celui de son premier long métrage et d’un spectacle.