Rita Ora, femme amoureuse

You & I n’est donc qu’amour. Celui que l’on ressent instinctivement lorsqu’on tombe amoureux, mais aussi ce bonheur difficile à exprimer lorsqu’on sent que l’amour est réciproque, partagé.

Entre chanson pour danser, pure pop ( That Girl) et douceur ( Notting Hill, I Don’t Wanna Be your Friend, Look at me Now), You & I s’écoute comme on lirait un roman d’amour. Don’t Think Twice qui ouvre l’album est une chanson dansante comme un point de rencontre, qui parle d’attirance et de tentation. On retrouve ensuite le premier single, You Only Love Me, qui évoque ces moments magiques, impossibles à retrouver d’un début de relation amoureuse.

Une recette qui fonctionne

Même s’il semble très sincère, You & I n’est musicalement pas révolutionnaire. Rita Ora est une excellente interprète et elle a le don pour sentir l’air du temps et s’y glisser avec délice comme en témoignent toutes ses collaborations avec des projets cinématographiques ( Fifty Shades of Grey…).

Mais cet album sonne comme toute cette pop d’aujourd’hui (Kesha, Bebe Rexha…). C’est très bien produit, ça se prend parfois les pieds dans le tapis (ce sample de Praising You de Fatboy Slim !) et c’est parfois original ( Shape of Me), mais trop rarement.

"You & I", BMG.