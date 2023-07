Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 14 juillet 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

La sortie de la semaine: "You & I" de Rita Ora

Rita Ora refait parler d’elle avec un album dédié à son histoire d’amour avec l’acteur, scénariste et réalisateur Taika Waititi.

Des chansons très personnelles donc mais un emballage qui l’est beaucoup moins. Mais pas de quoi bouder le plaisir de la retrouver avec ce You & I.

La Discothèque de L’Avenir

Conçue pour tous les amateurs de musique, La Discothèque de L’Avenir permet de retrouver toutes les chroniques de nos journalistes musicaux en un seul clic.

Vos festivals de l’été

Durant tout l’été, la rédaction de L’Avenir sera présente sur les festivals. Elle vous fera vivre l’ambiance, pointera ses coups de cœur et vous fera découvrir plein d’artistes émergents.

La semaine dernière on a fait vivre Les Ardentes qui ont vu leur dernière journée annulée et nous étions aussi au LaSemo et au Baudet’stival de Bertrix.

Cette semaine, direction Dour !

Retrouvez ci-dessous nos articles:

Tous nos articles sont à lire dans notre dossier " festivals de l'été "

Le juke-box de la semaine

Un album pour Isabelle Adjani

L’icône du cinéma français se jette dans le grand bain et annonce un album via un duo avec Gaëtan Roussel, Les courants d’air.

Produit par Pascal Obispo et coréalisé par Obispo et de Laurentis, l’album a bénéficié de la collaboration de nombreux artistes comme Benjamin Biolay, Étienne Daho, Gaëtan Roussel, Daniel Darc, Youssou N’Dour, Seal, Simon Le Bon (Duran Duran), Akhenaton… L’album est attendu à la fin de l’année.

Haim célèbre les 10 ans de son premier album

Le trio de sœurs (Este, Danielle et Alana Haim) vient d’annoncer la sortie d’une édition anniversaire de son album Days are Gone pour le 29 septembre. Il sera rééditté dans plusieurs formats dont un vinyle transparent et marquera les dix ans de sa sortie.

Tom Waits remasterisé

Supervisés personnellement par Tom Waits et Kathleen Brennan, les albums Swordfishtrombones (1983), Rain Dogs (1985), Franks Wild Years (1987), publiés par Island Records ont été remastérisés à partir des bandes originales et seront réédités en vinyle et en CD dès le 1er septembre, soit 40 ans jour pour jour après la sortie de Swordfishtrombones.

Bone Machine (1992) et The Black Rider (1993), la fable musicale sous-estimée de Tom Waits, suivront le 6 octobre.

Et toujours des concerts…

Editors au Sportpaleis d’Anvers

Pour ceux (et ils étaient nombreux) frustrés de ne pas avoir pu rentrer dans The Barn lors du concert d’Editors à Rock Werchter, sachez que le groupe revient en Belgique au printemps prochain. Ce sera le vendredi 8 mars au Sportpaleis d’Anvers.

Les tickets seront disponibles dès le lundi 17 juillet à 11h via livenation.be (à partir de 47, 75 €).

Devendra Banhart à l’Ancienne Belgique

Devendra Banhart sur scène, c’est plus qu’un concert, c’est une expérience. Une expérience à vivre en Belgique le mercredi 29 novembre, à l’Ancienne Belgique à Bruxelles (tickets: 33 €).

Devendra Banhart se réinvente depuis quelques années en s’aventurant sur les rives d’une folk mystique, d’une americana insolite et du rock latino-américain. Son prochain album, Flying Wig, qu’il a réalisé en collaboration avec son amie de longue date, Cate Le Bon arrive le 22 septembre.

James Blake à Forest National

Alors que son sixième album, Playing Robots into Heaven, devrait le 8 septembre prochain, James Blake prépare déjà la tournée qui l’accompagnera. Il sera sur la scène de Forest National le jeudi 21 septembre (tickets: 43, 57 €).

Tout récemment, il s’illustre également avec Metro Boomin sur la B.O. de " Spider-Verse" avec les titres Hummingbird et Nonviolent Communication ft. A$AP Rocky et 21 Savage.