Annulation des Ardentes 2023 : le camping finalement réouvert, le festival ne reprendra pas pour autant

Une partie des festivaliers s’était d’ailleurs réfugiée à l’abri sous le toit du parking couvert du Cora de Rocourt, en attendant de trouver une solution.

La tempête attendue n’est, elle, finalement jamais arrivée à Liège. Alors que les milliers de festivaliers ont scruté le ciel tout au long de la journée, si ce n’est quelques éclaires au loin, un peu de vent et à peine quelques gouttes de pluie, la tempête annoncée par l’IRM n’a pas eu lieu.

Mais avec des dizaines de milliers de jeunes dans un camping, sans abri en dur, les organisateurs n’avaient sans doute pas d’autre choix que de prendre cette décision. Il fallait fermer ce camping et il n’était techniquement pas possible de mettre tout ce monde à l'abri (comme ce fût le cas à LaSemo qui a pu rouvrir son site) et faire revenir tout le monde une fois l’alerte passée. D’autant plus que sur le site même du festival, une partie de la technique a été démontée ce matin en urgence pour éviter les dommages.