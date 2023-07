Hugues Aufray, toujours la star de la veillée dans les mouvements de jeunesse

Pour répondre à cette question, nous avons plongé notre nez dans les différents carnets de chant. Cela tombe bien, celui du Patro – À travers chants – a été remis au goût du jour récemment. "Cela faisait plusieurs années qu’il n’avait pas été retravaillé, nous indique Kenza Buisson, administratrice à la Fédération Nationale des Patros (FNP). Nous avions en tête plusieurs objectifs: qu’il soit accessible financièrement, qu’il soit personnalisable par nos sections et le rendre aussi un peu plus moderne avec l’introduction de QR code qui renvoient à des vidéos." De quoi se remettre l’air en tête, ce qui peut être utile quand on chante des chansons des années 60 qui ne passent plus du tout en radio. "Nous avons aussi indiqué les accords de guitare, pour que les animateurs puissent facilement les jouer."

Au niveau du contenu, il y a eu tout un travail de tri. "Nous avons enlevé des chansons qui, au niveau du vocabulaire, de l’idéologie ou des valeurs véhiculées, étaient contraires à notre projet éducatif." Certaines ont aussi fait l’objet d’un débat, comme L’aigle noir, de Barbara, sortie en 1970.

"Cette chanson évoque le drame de l’inceste, poursuit Kenza Buisson. Finalement, on a décidé de la garder, mais avec une explication du contexte en encadré. La chanson peut aussi servir d’outil pédagogique pour un débat sur cette thématique. On ne voulait pas tout supprimer et tout cacher."

Ce travail de refonte du chansonnier a également été mené chez Ocarina ou chez les Scouts. "En 2020, il y a eu une volonté de se renouveler, liée à notre changement de nom ou de logo", note François Sents, chargé de communication chez Ocarina. Fini le carnet Copains Copains qui a accompagné tant de jeunes lors des camps et des plaines, place à O’Cappella, qui regroupe aussi certaines chansons par thématiques: chansons calmes, chasons à gestes, chansons en canon… "Le travail a été effectué par nos volontaires, qui ont voulu notamment une plus grande proportion de chanteuses. On évite aussi le sexisme, le racisme où les chants liés à la religion pour permettre à tout le monde de s’y retrouver."

"Fanchon" ne sert plus à boire

Chez les Scouts, une réflexion a également été menée quant aux valeurs véhiculées par les chansons, "même si c’est parfois difficile d’anticiper comment un jeune va comprendre le texte, affirme Christelle Alexandre, présidente fédérale. Par contre, nous avons décidé de ne pas proposer de chants liés à la consommation d’alcool." C’est le cas de la chanson estudiantine Fanchon, qui aime à rire et à boire. "En termes d’instrumentalisation de la femme, elle n’est pas mal non plus !"

Il n’y a pas de carnet de chants spécifique pour les scouts. "Soit les troupes utilisent des carnets produits par d’autres fédérations ou qui existent dans le commerce, poursuit Christelle Alexandre. Mais nous sommes en train de travailler sur un carnet de chant en ligne. Les animateurs pourront composer eux-mêmes leur carnet à partir d’une liste de 450 chansons."

La Fédération a lancé une enquête pour savoir quelles seraient les chansons à intégrer. "Il y a eu de chouettes surprises. Il y a des vieux chants qui ressortent, des chants que moi je chantais déjà quand j’étais scoute, comme Santiano d’Hugues Aufray, des chansons de Jean-Jacques Goldman… Et puis il y a des chansons complètement d’aujourd’hui comme Diam’s, Stromae… C’est très éclectique."

Du côté du Patro et d’Ocarina aussi, même si Hugues Aufray reste la star des veillées, on retrouve cet éclectisme. Dans À travers chants, on a repéré par exemple J’ai demandé à la lune d’Indochine, Balance ton quoi d’Angèle ou Tout va bien d’Oreslan. Et dans O’Cappella, on a noté la présence d’ À nos souvenirs de Trois cafés gourmands, Aux arbres citoyens de Yannick Noah ou Tout oublier de Roméo et Elvis. Pour chanter certains de ces morceaux lors de la veillée, les animateurs se sont adaptés: "Ils utilisent un haut-parleur Bluetooth et ils diffusent la chanson via leur téléphone comme accompagnement", note Christelle Alexandre.

C’est aussi comme cela que certaines chansons deviennent des tubes repris en chœur lors du camp, avec parfois des textes peu adaptés à l’âge des participants. C’est le cas notamment de La Kiffance de Naps, qui cartonne depuis 2021 auprès des jeunes, mais qui – vu ses paroles – a peu de chance d’un jour se retrouver dans un carnet…