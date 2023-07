"Your song " c’est l’une des chansons emblématiques d’Elton John, avec texte de Bernie Taupin, sortie en 1970 sur son deuxième album dénommé... "Elton John". Elle a été reprise par quantité d’artistes dont L ady Gaga, Céline Dion, Rod Stewart, Boyzone ou même...Michel Delpech en français ("C’est ta chanson").

Mais la meilleure demeure celle très personnelle du vétéran (76 ans aujourd’hui) Al Jarreau, du genre qui va vous courir dans la tête toute la journée, qui date de 1976 et de son album "Glow". En voici deux versions "live" dans la même vidéo.

2. "Goodbye yellow brick road" susurré par Angélisa Mordant (2020)

Qui est A ngelina Jordan ? Une gamine surdouée venue de Norvège, née en...2006 et qui, voilà trois (âgée seulement de 13 ans), avait mis l’émission "America’s got talent" sur les genoux avec une reprise déstructurée et très originale de "Bohemian Rhapsody".

Quelques semaines plus tard, elle y revenait avec cette reprise d’Elton John, "Goodbye yellow brick road", chanson tirée du double album éponyme sorti en 1973, qui fut enregistré en France, au mythique château d’Hérouville.

Angelina Jordan à nouveau s’approprie la chanson avec brio et parvient avec une facilité déconcertante à nous nouer la gorge.

3. "Song for guy" fait danser Lady Di dans "The Crown" (2020)

Pas une reprise mais une utilisation d’un des tubes les plus improbables d’Elton John, un quasi instrumental (il ne vient murmurer que sur la fin) p aru en 1978 sur l’album "A single man". Une chanson dédiée à un jeune coursier de sa maison de disque, victime d’un accident de moto.

La magie des quelques notes de piano en ont fait un classique immédiat et un succès impérissable. Qu’on retrouve en 2029 dans un épisode de la série "The Crown" où elle sert exutoire dansant à la pauvre Lady Di.

4. "I’m still standing" par des lycéens d’une école anglaise (2020)

Ce hit d’Elton John, toujours coécrit avec Bernie Taupin, sort en 1983 sur l’album "Too low for zero". Ce n’est pas du tout grand Elton, mais c’est efficace, renforcé à l’époque par un clip tourné sur la Croisette à Cannes.

Elle est reprise ici en 2020 par les lycéens de la Telford Priority School en Angleterre, pendant l’épidémie de covid (d’où l’appellation "lockdown cover) qui épatera l’artiste au point qu’il leur fera un long compliment vidéo et invitera tous les participants à un de ses concerts.

5. "Sorry seems to be the hardest word" par... Adamo (2023)

Une curiosité toute récente (quelques mois) que cette reprise par notre Adamo national d’une des ballades les plus majestueuse d’Elton John, "Sorry seems to be the hardest word", parue en 1976 sur l’album "Blue Moves".

Et cela devient en français, "Désolé est bien le mot qui tue".

6. Quand Phil Collins reprend "Burn down the mission" (1991)

S’il y a un chanteur qui a semblé vouloir marcher sur les brisées d’Elton John (cf. son inoubliable " Agains all odds"), c’est bien Phil Collins dans son parcours solo.

Mais il ne cache pas son respect pour le "maître" et reprend en 1991 "Burn down the mission" pour un album d’hommage à Elton et Bernie Taupin dénommé "Two rooms" et sur lesquels on retrouve 16 reprises par une kyrielle de stars (Eric Clapton, Kate Bush, Sting, The Who, The Beach boys, Tina Turner, Joe Cocker et aussi Sinead O Connor...).

7. "Don’t let the sun go down on me" sur scène par Georges Michaël (1991)

Au départ, "Don’t let the sun go down on me" paraît en 1974 sur l’album "Caribou" et c’est un tube (numéro 2 aux USA). Mais en 1985, Elton John le reprend en duo avec Georges Michaël à l’occasion du "Live aid", cet incroyable concert-marathon philanthropique.

Six ans plus tard, en 1991, Georges Michaël, rechante le morceau à la Wembley Arena de Londres, et qui débarque pour le final ? Elton John lui-même. Cette version "live" sort en single et fait numéro 1 au Royaume-Uni et aux USA.

Belle occasion de revoir le flamboyant Georges Michaël, chanteur époustouflant, malheureusement disparu en 2016, à l’âge seulement de 53 ans.

8. Elton avec Dua Lippa dans un mash-up rebaptisé "Cold heart" (2021)

Il est de bon ton pour un vétéran de la pop de s’acoquiner avec une stars des nouvelles générations et de renouveler ainsi son public.

Ainsi Elton a-t-il pactisé a vec l’omniprésente Dua Lipa pour une relecture disco pop de quelques -uns de ses morceaux sous le titre générique de "Cold Heart".

Dans ce mash-up on retrouve "Sacrifice" (1989), "Kiss the Bride" (1983), "Where’s the Shoorah?" (1976) et "Rocket Man" (1972).

Ce mix a permis au chanteur de retrouver pour la septième fois la 1re place du classement des singles en Grande-Bretagne, en 2021, place qu’il n’avait plus atteinte depuis...2005.

9. Une version française de "Daniel" par Marie Laforêt (1974)

"Daniel" est un succès d’Elton John sorti en 1973 sur l’album "Don’t shoot me I’m only the piano player".

Une reprise notable est celle de la regrettée Marie Laforêt (décédée en 2 019 à 80 ans), qui, en 1974, fit de cette adaptation en français la face B de son succès, le mémorable "Cadeau ".

Revoyez dans ce clip tout simple la classe de cette merveilleuse chanteuse (largement sous-estimée), sa beauté et son timbre de voix magnifique.

10. "Tiny Dancer" repris sur scène par les Red Hot Chilly Peppers (1999)

"Tiny Dancer" est une chanson de 1971 composée et interprétée par Elton John et écrite (comme toujours) par Bernie Taupin. Elle apparaît sur le quatrième album d’Elton John, "Madman Across the Water" (1 971) et a été publiée comme single en 1972.

Parmi ses "repreneurs" inattendus, les Red Hot Chilly Peppers qui l’interprètent lors d’un concert à Woodstock en 1999. C’est pas très long, c’est pas terrible non plus.