PJ Harvey le retour d’une icône

Après d’énormes succès, PJ Harvey se fait plus discrète et plus expérimentale aussi ce qui ne l’empêche pas de continuer à passionner les amateurs de rock alternatif.

Elle revient aujourd’hui avec un album très minimaliste et personnel après une longue absence de six ans. Une absence que l’artiste explique par une perte de connexion à la musique. En 2017, après une longue tournée, PJ Harvey ressent une véritable lassitude par rapport à ce cycle sans fin qui veut qu’un artiste enchaîne albums et tournées.

D’ailleurs, pour la tournée qui suivra la sortie de cet album, elle a exigé des salles plus petites et des doubles dates dans chaque ville pour prendre le temps de poser les choses.

Poèmes et douceur

Elle dit “stop” et se consacre à Orlam, une œuvre poétique (la deuxième après The Hollow of the Hand en 2015) qui lui permettra de recharger les batteries et de se remettre en selle pour ce très beau I Inside the Old Year Dying. Un disque épuré et doux où elle laisse de côté la misère du monde et ses injustices pour aborder des choses plus intimes. Dans sa note d’intention, elle explique: "L’album traite de la recherche et de l’intensité du premier amour. L’album est celui de l’amour: il est teinté de tristesse et de perte, mais c’est de l’amour. Je pense que c’est ce qui le rend si accueillant, si ouvert".

On aime sa voix beaucoup plus douce ( Prayer at the Gate) et un retour à l’organique avec des guitares plus effacées ( Autumn Term). Quant à John Parish qui partage le chant avec Harvey sur A Child’s Question, August, il apporte une touche de mélancolie à ce disque hautement recommandable.

"I Inside the Old Year Dying", Pias – En concert les 9 et 10 octobre au Cirque royal de Bruxelles.