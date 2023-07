Après 52 ans de carrière, les Eagles annoncent une tournée d'adieu

La tournée en question, qui débutera le 7 septembre à New York, s'intitulera "The Long Goodbye". Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill en Deacon Frey seront de la partie. Deacon Frey est le fils du défunt Glenn Frey, un des fondateurs du groupe, et a quitté les Eagles l'année dernière après un peu plus de 4 ans au sein du groupe. Il fera donc son retour pour la tournée d'adieu.

"Les Eagles ont fait un long et formidable voyage de 52 ans, au cours duquel ils se sont produits avec de l'amour pour le monde entier", ajoute le groupe. "Ils ont gardé la musique vivante malgré des pertes tragiques, des bouleversements et toutes sortes de revers."