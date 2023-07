Après le succès de Cheese en 2010, porté par le single Alors on danse, Stromae s’apprête à sortir un nouvel album, intitulé Racine carrée, en août 2013. Mais comment créer la surprise ? Alors qu’il vient de sortir son 1er single Papaoutai le 13 mai, voilà qu’il apparaît sur YouTube le 22 mai dans une vidéo amateur où il apparaît complètement ivre à l’arrêt de tram Louise. Twitter s’emballe et les médias (dont L’Avenir) tombent dans le panneau. L’impression est renforcée par sa prestation le 24 mai au soir dans l’émission Ce soir (ou jamais !) sur France 2, où il se présente comme ivre et où il met mal à l’aise les invités…

La supercherie est dévoilée dès le lendemain et ce qui apparaissant comme un moment gênant se transforme en coup de génie. Formidable, qui parle d’un homme ivre qui a rompu avec sa copine, devient virale et le clip officiel publié le lundi 27 mai est visionné par des milliers d’internautes. Résultat des courses: Papaoutai qui était un peu en perte de vitesse regrimpe dans le classement (2e place) dès le 8 juin et le 15 juin, Formidable atteint la 1re place dans l’Ultratop Wallonie, devant Get Lucky des Daft Punk. C’est le début d’une "Stromae-mania" qui ne s’arrêtera pas avant un petit temps.

Quant à Formidable, elle reçoit une kyrielle de prix, dont celui de chanson de l’année aux NRJ Music Awards et du clip de l’année aux Victoires de la musique en 2014.

2003 The Booming People – Chihuahua

La fin des années 90 et le début des années 2000 sont propices au succès de chansons adossées à une chorégraphie que l’on peut danser sur les pistes des discothèques ou du camping durant tout l’été.

Après la Macarena (1995), Tic Tic Tac (1996), The Ketchup Song (2002), voici donc Chihuahua par The Booming People, qui arrive à point nommé pour l’été 2003. Comme la Lambada ou la Colegiala (utilisée pour la pub Nescafé), Chihuahua a des origines en Amérique du Sud. Il s’agit en effet d’une chanson du producteur et chanteur brésilien Luis Oliveira, qu’il a interprétée en 1955 avec son Bando da Lua, groupe de samba qui accompagnait la chanteuse Carmen Miranda.

La chanson est d’abord arrivée dans les mains du DJ Suisse Peter René Baumann, alias DJ BoBo, qui a réarrangé la chanson à sa sauce, répondant à une commande de Coca-Cola Espagne en 2002. Le titre est devenu un hit là-bas, avant de se propager dans toute l’Europe.

Curieusement, chez nous, cette version de DJ BoBo – qui s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires en France et qui sera le single le plus vendu au monde en 2003 – sera supplantée par la version de The Booming People, qui atteindra la 2e place de l’Ultratop Wallonie.

1993 Eros Ramazzotti – Cose della vita

En juillet 1993, cela chante en italien en tête des hit-parades. C’est en effet Eros Ramazzotti – découvert à l’international en 1985 avec le titre Una storia importante – qui trône en tête de l’Ultratop avec cette ballade intitulée Cose della vita (que l’on peut traduire par Les choses de la vie). L’intro à la guitare – assez brute – est plutôt inhabituelle et certaines radios décident de la couper lors de la diffusion.

Cose della vita est le morceau d’ouverture et 1er single de son cinquième album studio, Tutte Storie qui est sorti le 19 avril 1993. Eros Ramazzotti enregistrera aussi une version de son album en espagnol et Cosas de la vida sera un énorme succès à l’automne en Argentine, au Chili, au Mexique et en Uruguay. Au total, Tutte Storie se vendra à quatre millions d’exemplaires dans le monde, en grande partie grâce au succès du single. À noter que le clip est réalisé par Spike Lee, qui venait de sortir Malcolm X l’année précédente.

1983 Michael Jackson – Beat it

Dans la chaleur de cet été 1983 – une vague de chaleur s’abat sur la Belgique du 4 au 12 juillet – un hit fait l’unanimité sur les ondes et dans les lecteurs de cassettes: Beat it de Michael Jackson. Au début de l’année, le chanteur américain a déçu les spécialistes avec la ballade The Girl Is Mine qu’il chante en duo avec Paul McCartney. Rappelons qu’à l’époque, un disque se découvre soit en l’achetant chez le disquaire, soit grâce à la sortie successive des 45 Tours et à leur diffusion en radio. Et il y a toujours un décalage de quelques semaines entre la sortie aux États-Unis et le succès en Europe.

La sortie de Billie Jean va complètement faire changer le public d’avis, et celle de Beat it le 14 février va définitivement enfoncer le clou: l’album Thriller de Michael Jackson est un chef-d’œuvre qui va révolutionner le monde de la musique et devenir l’album le plus vendu de tous les temps.

Beat it est l’un des quatre morceaux (sur les neuf) que Michael Jackson a écrit personnellement. Le message qu’il veut faire passer, c’est que l’on n’a pas besoin d’être un dur pour être un homme: "Don’t wanna be a boy, you wanna be a man" ( "Tu ne veux pas être un gamin, tu veux être un homme") ; "You wanna stay alive, better do what you can" ( "Tu veux rester en vie, alors tu ferais mieux de faire ce que tu peux") ; "So beat it, just beat it" ( "Casse-toi, juste casse-toi").

C’est un éloge de la fuite, en quelque sorte, mise en image dans le clip réalisé par Bob Giraldi (qui réalisera aussi le clip de Say, say, say pour Paul McCartney et Michael Jackson) et chorégraphié par Michael Peters (chorégraphe de Love to Love You Baby pour Donna Summer en 1975 notamment).

Inutile de le préciser: le single Beat it s’est vendu comme des petits pains et s’est bien classé un peu partout dans le monde.

1973 Redbone – We Were All Wounded At Wounded Knee

En juillet 1973, c’est à un petit événement que l’on assiste dans le monde de la musique: pour la première fois, un groupe mexico-amérindien se classe en tête des hit-parades. Redbone est en effet formé par les deux frères Pat et Lolly Vegas (frères et sœurs d’origine mexicaine), Tony Bellamy (pseudo de Robert Anthony Avila, un américain Yaqui-Mexicain) et Pete DePoe (d’origine indienne).

Ils revendiquent leurs origines autant dans leur nom de groupe (Redbone veut dire métisse en cajun), leurs musiques que dans leurs costumes ou dans leurs chansons. We Were All Wounded At Wounded Knee parle du massacre de Wounded Knee, survenu le 29 décembre 1890 et lors duquel 300 Lakotas (une ethnie amérindienne) ont été tués par l’armée américaine. Celle-ci voulait désarmer les Lakotas. L’histoire raconte que Black Coyote, un membre de la tribu, rechignait à donner son arme qui lui avait coûté cher… Son fusil aurait explosé et les autres soldats croyant à une attaque ont commencé à tirer sur la tribu désarmée…

La chanson s’est bien classée dans plusieurs pays européens (1re place aux Pays-Bas), mais elle n’est pas sortie tout de suite aux États-Unis à cause des paroles trop engagées.

1963 Alain Barrière – Elle était si jolie

Ce début du mois de juillet 1963 est au romantisme, avec ce tube d’Alain Barrière qui chante Elle était si jolie. Nous sommes en pleine période yé-yé et d’ailleurs, une nuit Salut les copains s’est tenue fin juin place de la Nation à Paris.

Originaire du Morbihan et fils de mareyeurs, rien ne prédestine vraiment Louis Allain Bellec (son vrai nom) à devenir chanteur. Ingénieur des arts et métiers, il travaille dans une célèbre usine de pneumatiques mais sur le côté, il développe une passion pour la chanson. Lors d’un concours, il est remarqué par Bruno Coquatrix, le patron de l’Olympia, qui le fait signer chez RCA en 1962.

L’année suivante, le voilà sélectionné pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson, avec donc Elle était si jolie. Le concours se déroule à Londres alors qu’il aurait dû se dérouler en France, suite à la victoire en 1962 d’Isabelle Aubret avec son titre Un premier amour. Mais faute de budget suffisant, la France a dû renoncer à l’organisation.

Le concours fut remporté par le Danemark avec Dansevise de Grethe & Jørgen Ingmann. Alain Barrière se classera 5e à égalité avec.. Françoise Hardy qui représentait Monaco avec L’amour s’en va. Nana Mouskouri, qui chantait pour le Luxembourg, terminera 13e avec À force de prier. Cette 5e place lancera la carrière d’Alain Barrière. Elle était si jolie se classera 3e du hit-parade français et 9e chez nous. Plus étonnant, elle sera 4e au Chili !