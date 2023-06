Olivia Dean, l’ensorceleuse

Avec des chansons taillées pour l’été, la Britannique transforme immédiatement l’ambiance en quelque chose de lumineux. En témoignent des titres comme Dive ou Ladies Room, deux pépites aux instrumentalisations léchées. "Musicalement, je ne me suis mis aucune barrière, explique-t-elle. Je travaille avec mon groupe, celui qui m’accompagne sur scène, et il m’apporte cette énergie indispensable. J’ai voulu quelque chose de très organique tout en m’autorisant aussi des passages plus synthétiques qui m’ont permis de tester plein de choses."

Et le résultat est à la hauteur des attentes avec notamment une chanson comme UFO qui ouvre l’album sur lequel on retrouve à la fois une mélodie toute simple à guitare sèche et une voix transformée par ordinateur.

Une fille de son époque

Un peu à la façon d’une Iliona chez nous mais avec un spectre vocal plus soul, Olivia Dean résume en quelques chansons ce que c’est d’être une jeune femme en 2023. "Ça parle d’amour, de désillusions, de déceptions mais aussi du fait de rebondir et de se sentir prêt à se lancer à nouveau dans le vide. Mais j’ai aussi voulu parler d’acceptation de soi et exprimer une liberté que je ressens pleinement."

La chanteuse se fait plus sombre sur certains morceaux comme No Man et évoque sa famille et plus particulièrement sa grand-mère ( Carmen). "C’est bien elle qu’on entend au début de la chanson !" Et d’expliquer cette "lettre" de gratitude envers sa grand-mère. "Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à elle et à son courage: elle a migré de Guyane vers l’Angleterre pour une meilleure vie. Elle a laissé tout derrière elle et elle s’est battue pour sa famille. Dans cette chanson, j’ai voulu intégrer le “steel-pan”, un instrument typique des Caraïbes."

Bientôt de retour en Belgique

Il y a quelques semaines, Olivia Dean se produisant au Core Festival sous l’Atomium. Un moment qui, malgré quelques problèmes techniques, a ravi la chanteuse. "J’ai adoré ce moment de partage, sourit-elle. Je regrette un peu que le concert n’ait pas été au point techniquement parlant mais le public m’a décidé à revenir. C’est promis, je serai de nouveau chez vous bientôt !" On la prend au mot !

"Messy", Universal.