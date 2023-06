Les disques en wallon liégeois de Guy Cabay réédités par le label parisien Tricatel: "Pour moi, c’est une seconde chance !"

Burgalat a décidé d’en sélectionner quelques titres qu’il a réunis sur un vinyle inédit, intitulé Cabaycédaire, avec notes de pochette et sous-pochette et les paroles en wallon liégeois. Les deux albums sont également réédités dès ce vendredi 30 juin en digital sur les plateformes. Et voilà donc le vibraphoniste de 72 ans amené à se produire en France et à voir son seul et unique tube Pôv Tiesse programmé sur… Radio Nova.

Guy, vous comprenez ce qui vous arrive ?

Absolument pas ! (rires) Je ne sais même pas comment mes morceaux sont arrivés aux oreilles de Bertrand Burgalat. Un jour, j’ai reçu une invitation sur Linkedin d’un monsieur que je ne connaissais pas du tout. Je n’y ai pas répondu et c’est mon fils cadet, qui est aussi musicien, qui m’a dit qu’un certain Burgalat voulait me rencontrer. On s’est donc téléphoné, on s’est rencontrés à Bruxelles et voilà… Mais comment il a découvert mes disques, je ne sais pas.

Quand il vous annonce qu’il va ressortir des morceaux de vos deux premiers disques sur un vinyle et qu’il va les rééditer sur les plateformes, vous êtes surpris ?

J’ai immédiatement voulu lui faire confiance. Il m’a dit qu’il adorait ce que j’avais fait… Pour moi, c’est une seconde chance !

"Je ne suis pas un chanteur du tout."

Et une succession de hasards depuis le début. Car au départ, vous ne vouliez pas chanter…

Ah mais non ! Je ne suis pas un chanteur du tout. Je joue du vibraphone. À l’époque où le disque est sorti, on me demandait de chanter en public et je ne voulais pas. Et quand quelqu’un entrait dans le studio, je me cachais. J’étais vraiment timide.

C’est à la demande de Françoise Lempereur, ancienne journaliste de la RTBF, que vous avez pris le micro…

Nous avions été à l’université ensemble et elle était responsable des émissions dialectales à la RTBF Liège. Un jour, elle m’a appelé car elle organisait le concours de la chanson wallonne et elle voulait le dépoussiérer. Elle m’a demandé si je ne voulais pas écrire deux chansons… Je me suis exécuté, j’ai fait chanter ça par quelqu’un d’autre et ça n’a pas pris. Elle me l’a redemandé l’année suivante et comme je n’avais pas de chanteur, j’ai osé chanter. J’ai eu la frousse de ma vie ! En plus, c’était en direct à la télévision et la concurrente précédente avait oublié son tambourin sur les cordes du piano.

Vous avez donc été surpris quand, plus tard, "Pôv Tiesse" a commencé à être programmé en radio…

Personne ne s’attendait à ça, à l’exception de celui qui a gravé le disque. Il a dit à mon cousin: ‘Ça va faire un tube !’

"Ce qui s’est passé, c’est une alchimie incroyable"

L’idée de chanter en wallon liégeois sur de la bossa-nova, cela vous est venu comment ?

C’est une musique que j’aimais bien… J’étais un peu amoureux d’Astrud Gilberto (NDLR: qui a chanté Girl from Ipanema et qui est décédée le 5 juin dernier), en tout cas de sa voix. À l’époque, j’étais professeur de musique à Eupen. Comme je n’avais pas de voiture, c’est mon père qui est venu me chercher. Sur le chemin du retour, il s’est arrêté à la boucherie à Jehanster et dans ma tête, j’ai entendu le refrain, ‘l î fêt co pé qu’amon Laca’. Rentré à la maison, le reste a suivi… Cela avait des consonances brésiliennes et ce qui s’est passé, c’est une alchimie incroyable. Dans la manière dont je le traitais, le wallon faisait brésilien et je chantais comme les chanteurs de bossa, avec une voix feutrée. On m’a même surnommé dans un bouquin "le chanteur du murmure." Je fais peur à tous les ingénieurs du son ! (rires)

Viens l’épisode du mauvais choix: vous n’avez pas signé avec le bon label…

J’étais poursuivi par tout le monde: Lou Depricjk, Warner Bros, Barclay… J’étais prêt à signer avec Warner Bros, qui m’avait envoyé une lettre où ils me félicitaient de chanter en flamand (rires). Et puis quelqu’un de la RTBF m’a dit que Bob Socquet, directeur artistique chez RCA (NDLR: Souchon, Voulzy…) était intéressé. Je suis allé le voir et j’ai signé avec lui. Et ils n’ont jamais sorti le disque !

Et la suite ?

Quand la sauce est chaude, ça marche, mais quand elle se refroidit… Quatre ans plus tard, c’était fini. J’ai refait un album en 1986 avec Toots Thielmans, la chanteuse de jazz Deborah Brown, BJ Scott dans les chœurs… Mais ça n’a intéressé personne. Je n’étais plus dans l’air du temps.

Vous avez arrêté…

J’ai freiné. Et puis au début des années 2000, ma femme a eu de gros problèmes de santé… Je ne me suis quasi plus produit, je n’ai plus enregistré mais j’ai continué à écrire. J’ai de quoi faire dix disques si on veut ! J’ai aussi fait une escapade au Brésil où j’ai enregistré la moitié d’un album en wallon. Il n’est pas fini. Mais si la sauce prend, je crois que cela titille Bertrand Burgalat de le sortir.

Une chose étonnante également, c’est qu’en 2012, vos albums en wallon ont été édités… au Japon !

Oui ! Plusieurs firmes japonaises étaient demandeuses. J’ai signé avec une qui voulait faire une sorte de compile avec aussi du jazz, mais finalement elle n’a rien fait. Et puis j’ai signé avec une autre… Ils ont sorti les albums, mais je ne sais pas ce que c’est devenu. À un moment, j’ai pensé en importer en Belgique, mais ça coûtait trop cher. J’ai quelques exemplaires chez moi.

"Je me suis retrouvé dans une cérémonie en Flandre avec des morceaux wallons"

Autre événement surprenant dans votre carrière, c’est votre nomination en 2016 aux Ensor, les récompenses du cinéma flamand, dans la catégorie "meilleure musique de film"…

Oui ! En 2015, j’ai reçu un coup de film d’un réalisateur flamand (NDLR: Manu Riche) car il voulait mettre de la bossa dans son film. Celui-ci se terminait d’ailleurs par Pov Tiesse… Et donc, l’année suivante, je me suis retrouvé dans une cérémonie en Flandre avec des morceaux wallons. Il faut quand même le faire ! (rires)

Vos chansons vont peut-être repasser à la radio en Belgique ?

Bertrand Burgalat m’a laissé entendre que certains étaient un peu embêtés. Il n’y a quasi plus rien comme émission en wallon, à part Stoemp, pékèt et des rawettes qui est une catastrophe. Et là, voilà qu’on réédite mes disques en France… (rires)

Cela vous amuse ?

Beaucoup.

Vous allez refaire des concerts ?

Oui ! Ce jeudi 29, je chante à Paris. C’est quand même drôle ! Je suis en grand sur les affiches alors que personne ne me connaît là-bas. On va voir… Et puis j’ai un concert prévu à Namur en octobre, le 19, à la maison de la Poésie. Je chante en wallon, mais je projette les traductions françaises sur grand écran, avec des photos. Peut-être que d’autres dates s’ajouteront.

Vous avez chanté en wallon partout dans le monde ?

Non, pas du tout. Je n’ai d’ailleurs jamais chanté en France, à l’exception de l’ORTF au moment de la sortie. Par contre, j’ai chanté en Afrique, au Brésil… Mais par la suite, j’ai plutôt eu une carrière de musicien de jazz.

Chanter, cela reste une frayeur ?

Non, ça va mieux. Aujourd’hui, ce qui m’effraye le plus, c’est de chanter faux.

Le wallon liégeois, il est encore vivant ?

Pffffff… Les gens de ma génération, cela va encore, ils le comprennent. Mais le parler couramment, c’est fini, cela ne reviendra jamais. Je suis membre de la société de langue et littérature wallonnes et on ne trouve plus de professeurs. C’est dramatique. Il faut prendre le wallon comme un patrimoine immatériel de l’humanité.

Quel est le problème, selon vous ?

Dans le wallon, on n’a pas les mots pour exprimer les nouvelles choses… Et puis on lui d’être vulgaire. Mais le wallon n’est pas vulgaire du tout ! Mais c’est l’image que l’on en donne à la télé ou en radio aujourd’hui. J’appelle ça le wallon Jupiler. Bon, j’en conviens, le wallon littéraire, c’est très difficile. Mais il y a moyen de trouver un compromis… Nous avons bien une commission des langues endogènes, mais son truc, c’est la littérature et le théâtre. Le reste, cela ne les intéresse pas. C’est dommage car dans la plupart des pays, les gens respectent les dialectes. Ici, non. C’est très triste.

Guy Cabay, "Cabaycédaire", Tricatel. En concert le 19/10 à la Maison de la poésie, rue Fumal à Namur. Entrée: 12 €. www.maisondelapoesie.be