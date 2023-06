Ce qu’il faut écouter cette semaine: Jason Mraz, YG Pablo, Kim Petras et Portugal. The Man

Ce vendredi 23 juin 2023, on soulignera les sorties des nouveaux albums de Jason Mraz et Portugal. The Man qui avait cartonné en 2017 avec "Feel it Still". Le phénomène Kim Petras sort son premier disque et le Belge YG Pablo s’associe à Sofiane Pamart pour un disque prometteur.