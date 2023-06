Le groupe Trois Cafés Gourmands se sépare : "Une pause avant ma carrière solo"

Dix ans après leur formation, le groupe Trois Cafés Gourmands se sépare. Les trois membres Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly ont fait part de leur décision, après trois albums vendus à plus de 500.000 exemplaires: "J’arrête cette jolie aventure. Je les quitterai à l’issue de la tournée qui démarre et se prolongera en 2024", déclare Mylène Madrias à nos confrères du Parisien. La chanteuse a également évoqué une pause avant de lancer sa carrière solo.