Mort de Claude Barzotti: "Le pire, c’est que j’ai bu mon premier verre à 32 ans"

Après être né à Châtelineau le 23 juillet 1953, il avait grandi en Italie, près de Pesaro, avant de revenir en Belgique au début des années 60. "Mes parents étaient un peu des nomades. Ils sont passés par la Suisse, mais mon frère et moi on a été éjectés parce que nous n’avions pas de contrat de travail ! C’est difficile d’en avoir un à deux ans et demi, mais bon… Mes parents ont été obligés de nous ramener en Italie, où nous avons vécu avec mon grand-père… J’ai fait ma première année primaire en Italie. Puis mes parents sont partis s’installer au Luxembourg, à Diekirch. Là, j’ai fait mes deuxième et troisième primaires, puis je suis revenu définitivement en 1962 en Belgique, à Court-Saint-Étienne."

Une commune qu’il ne quittera plus et dans laquelle il ouvrira même un restaurant, I Divi (qui sera totalement détruit par un incendie en octobre 2014). Cette vie lui convenait très bien, lui qui, contrairement à ses parents, se disait volontiers casanier. "Je suis le plus grand pantouflard au monde ! J’adore être chez moi. Je ne sors jamais. Je ne connais pas les boîtes. Je suis un solitaire. Ou alors je sors manger un bout avec mes amis."

Nous lui avions demandé comment il se voyait dans dix ans: "Si je vis encore, je me vois sur scène ! Je n’ai pas envie d’arrêter ce métier, parce que je l’aime. Lors de la tournée, je passe après Isabelle Aubret et je peux vous dire que je dois être en forme ! Je ne peux pas dormir sur scène."

Malheureusement, son addiction à l’alcool lui a joué de nouveaux tours…