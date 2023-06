Sur son album Look For the Good (2020), le chanteur avait exploré le genre reggae. Pour ce Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, Mraz et ses musiciens ont cette fois décidé d’aller vers la pop, une idée qui a émergé à la demande de June, la mère de Mraz. "Je lui ai fait écouter des démos acoustiques et elle m’a dit: “Mmmh, c’est super, mais il faut que vous fassiez un album pop”, se souvient Mraz dans un communiqué. Elle a répondu: “Tu ne rajeunis pas et que tu ferais mieux de le faire avant qu’il ne soit trop tard”." Donc, à chaque fois que nous avions besoin d’accélérer le rythme, nous nous disions: "Faisons-le pour Mama June." Mama June qui est d’ailleurs tombée malade un peu après l’enregistrement de l’album.

Cap sur la quarantaine

Pour Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, Jason Mraz a retrouvé de nombreux collaborateurs, dont le groupe Raining Jane et le producteur Martin Terefe, qui a dirigé l’album We Sing. We Dance. We Steal Things.

Ce nouvel album parle de la quarantaine comme l’illustre Getting Started le morceau qui ouvre l’album. Alors qu’avec Little Time, il passe en revue chaque décennie de sa vie. "Ce qui m’importait quand j’étais plus jeune a changé avec le temps, mais une chose reste constante: mon rêve d’être musicien. Il faut une certaine énergie, un certain engagement et une certaine conviction pour continuer à vivre son rêve tout au long de sa vie. C’est un thème récurrent sur cet album."

Refus d’accepter le qu’en-dira-t-on et le consentement sont également au cœur de l’album avec des titres comme I Feel Like Dancing ou Lovesick Romeo. "Cette chanson me rappelle qu’il faut oser danser sa propre danse sans craindre le regard des autres."

Musicalement Mraz et les siens se sont aventurés sur des chemins moins connus comme avec Feel Good Too, une chanson aux rythmes gentiment disco inspirée de sa récente passion pour le patin à roulettes.

Reste un album fondamentalement positif et dansant parsemé de quelques ballades bien romantiques.

"Mystical Magical Rhythmical Radical Ride", BMG.