Taylor Swift annonce sa tournée "The Eras Tour" en Europe: plusieurs dates proches de la Belgique

La chanteuse américaine de 33 ans se produira en Argentine, au Brésil, au Japon, en Australie et à Singapour avant d'entamer sa tournée en Europe.

26 concerts auront lieu sur notre continent, entre le 9 mai et le 17 août 2024. Si aucune date n'est prévue en Belgique, plusieurs shows se dérouleront près de notre Royaume.

Les 9 et 10 mai, Taylor Swift se produira Paris. Le 2 juin, à Lyon. Les 5 et 6 juillet, à Amsterdam. Le 18 juillet, à Gelsenkirchen, soit à 2 heures de route de Liège.

Les fans ont la possibilité de s’inscrire "pour accéder à la mise en vente des billets". Attention: vous avez jusqu'au vendredi 23 juin 2023 pour vous inscrire.

Son clip "Shake It Off" vu plus de... 3 milliards de fois sur YouTube