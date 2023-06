Werchter Boutique 2023 : une Pink virevoltante livre un show coloré et très festif

Dès son entrée en scène, on reste bouche bée: alors que sa tête s’affiche sur les écrans, on la découvre suspendue au-dessus de la scène sous une bouche rouge pétant géante. S’ensuit une série d’acrobaties dans les airs parfaitement exécutées tandis qu’elle chante – la tête en bas, pourquoi se faciliter la vie ? – Get the Party Started remixé sur la fin avec Sweet Dreams (are made of this) d’Eurythmics. Même si on est habitué de voir l’artiste de 43 ans faire des pirouettes dans les airs, on reste toujours bouche bée devant la performance.

S’ensuivent Raise Your Glass, Who Knew, Just Like a Pill, Try et What About Us (dans une version dance) pour définitivement lancer le show: autour de nous, tout le monde chante à tue-tête, c’est impressionnant.

Reprise de Bob Dylan et duo avec sa fille

L’ambiance change ensuite pour aborder une partie plus calme, avec Turbulence (extrait de son dernier album TRUSTFALL sorti le 17 février dernier) suivi par la reprise en piano-voix de Make You Feel My Love de Bob Dylan. "Il y a quelques chansons que j’aurais aimé écrire, dit-elle en introduction. What’s up des Four Non Blondes, ou encore Imagine de John Lennon… Celle-ci en fait partie."

L’enchaînement avec Just Give Me a Reason (en duo avec Nate Ruess sur les écrans) est juste parfait. F**in Perfect (qui parle du suicide) est assez émouvant, mais un Just Like Fire très rock, avec un solo de guitare qui nous transporte presque au Graspop, démontre s’il le fallait encore que Pink est à l’aise dans tous les registres.

Le moment le plus émouvant du show arrive avec Cover Me in Sunshine, qu’elle chante avec sa fille Willow sur scène. La jeune fille au look sage en comparaison avec sa maman semble impressionnée mais assure. Autour de nous, quelques yeux sont embués.

Kids in Love (extraite aussi de son dernier album et écrite par le duo suédois First Aid Kit) est la prolongation parfaite de ce moment suspendu. Cette partie se termine par la "protest song" Irrelevant, pour laquelle les écrans diffusent les images du clip, où s’enchaînent pêle-mêle les mouvements #MeToo, Black Lives Matter mais aussi des images de Trump ou de Rudy Giuliani.

La fin du show est à nouveau une collection de tubes dansants: le très eighties Runaway (qui fait la promo de l’aérobic), TRUSTFALL, Blow Me et Never Gonna Not Dance Again, avant Last Call et So What en rappel permettent à Pink de refaire quelques envolées spectaculaires au-dessus de la plaine, tandis que les fusées éclatent dans le ciel et qu’un nuage de confettis vient ponctuer une soirée vraiment spectaculaire. Comme dit notre voisine: "On a eu pour notre argent !"

Werchter Boutique 2023

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux