Graspop 2023 : Pantera et tout ce qu’il faut retenir du 3e jour

La groupe américain a commencé le concert quelques instants avant l’heure officielle avec une vidéo d’archives du groupe dans les années 1990. De quoi donner le ton de cette tournée du retour: "For the Brothers, for the fans, for the legacy", en hommage aux frères Abbott, fondateurs du groupe et tous les deux disparus.

Pendant une heure quinze, Pantera a enchaîné les tubes et livré un véritable best-of. Dans le foule, ça pogote joyeusement, crowd surfing en continu. L’ambiance est chaude et bon enfant.

Zakk Wylde et Charlie Benante ont rejoint pour cette tournée les deux membres restants du groupe Phil Anselmo et Rex Brown. Ils ont beau être des pointures, ils sont plutôt discrets et au service du répertoire de Pantera.

Nostalgie

Nouveau film hommage aux frangins et tout le monde applaudit.

Le chanteur Phil Anselmo, pied nu sur scène, demande: "Qui a déjà vu Pantera en concert ?" et "Qui vient pour la première fois ?" A l’applaudimètre, les seconds sont plus nombreux.

Même si cette tournée est un retour bien lucratif pour Pantera, l’émotion elle n’est pas factice. Les musiciens sont contents d’être là, et c’est communicatif. Ils saluent, longuement. Et La chanteur quitte la scène l’œil brillant et ses chaussures à la main…

Mais aussi…

Punk forever

Il y avait du punk joyeux aussi à l’affiche. Avec les increvables Rancid ou les jeunes Australiens de The Chats. Deux styles bien différents, mais la même ambiance sautillante et souriante qui donne de l’énergie.

Architects

C’est pro, c’est puissant et c’était exactement la bonne musique au bon moment pour faire se soulever la plaine entière sous le soleil.

Alternatif

Il y avait un monde fou pour voir les mystérieux Britanniques de Sleep Token. Un style inclassable, mais une pause presque douce dans une marée de décibels.

Comme en fin de soirée avec les Islandais de Solstafir et leur black metal atmosphérique. Une classe incroyable.

Slipknot dans son jardin

Slipknot ©©GMM Rudy De Doncker

Les Américains en sont à leur 8e programmation à l’affiche du Graspop et ils y sont un peu chez eux. Mais toujours contents. Ils l’assurent sur scène et sur leurs réseaux: c’est leur festival préféré. Un classique incontournable.