Graspop 2023 : Johnny Depp sur scène avec son attelle pour Hollywood Vampires

Le groupe a été obligé de faire l’impasse sur quelques dates en Amérique du Sud suite à la blessure au pied de Johnny Depp. Ce qui faisait craindre à certains une annulation en dernière minute mais il n’en fut rien. Pour le plus grand bonheur des fans de la formation et surtout de Depp dont on ne doute pas que certain(e)s se sont déplacé(e)s exclusivement pour le voir.

Le plus gros cover band du monde

"On est le plus gros cover band au monde" clame avec humour Alice Cooper et on ne peut lui donner tort. La foule se presse devant la scène principale et on se doute pourquoi. Les musiciens entrent en scène l’un après l’autre sous des applaudissements polis. Alice Cooper, Steven Perry (Aerosmith), des légendes du rock tout de même, mais non, il faut voir arriver Johnny le Pirate et sa guitare pour que le public se déchaîne. Un pirate avec une belle attelle au pied gauche par ailleurs, ce qui n’a pas trop l’air de l’embêter dans ces déplacements.

Les reprises sont évidemment au menu de ce soir avec les Who, Aerosmith ("Walk this way") Alice Cooper (évidemment) et "Heroes" de Bowie sur lequel Depp prend le micro ce qui ne sera pas la seule fois. Par contre, mais est-ce une surprise, Jeanne Mas ne sera pas au programme. Au final, un concert sympa, avec des musiciens ultra pros mais qui n’a pas non plus déchaîné la foule. La curiosité étant plus la motivation principale du public à défaut d’être passionné par le contenu.