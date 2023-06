©GMM Matthias Engels

Le chanteur flamand a été jusqu’au bout de son pari en se produisant sur la scène du Metal Dôme dimanche après-midi. Il est monté sur scène avec sa veste de smoking, son petit nœud mais aussi un pantalon en cuir avant d’enlever sa chemise et garder un simple tee-shirt.

L’organisation du Graspop annonçait rapidement que le Metal Dôme était complet pour accueillir le chanteur lyrique. L’accueil était digne d’une rock star et c’est avec le Holy diver de Dio que Hell – mut (oui, oui avec deux "l") débutait son set composé de classiques du hard-rock (on ne va pas dire metal, il ne faut pas exagérer). Alice Cooper, Black Sabbath, Deep Purple, une vrai compil’Classic 21. Peu de surprises si ce n’est une version de "That’s all right Mama" d’Elvis à la sauce… Motorhead, style "Ace of spades" et une compo originale ("Darkness").

L’ambiance était délirante, Lotti n’ayant sans doute jamais imaginé qu’il verrait un jour dans son public du crowd surfing ou des pogos même si l’ambiance était bon enfant. Bref une expérience concluante avec un groupe solide pour le soutenir. Et surtout une voix capable de s’adapter aux différents styles de musiques, ce dont on ne doutait pas après une première reprise d’Iron Maiden disponible sur You Tube, malgré quelques rares difficultés sur les morceaux plus rock ("Smoke on the water" par exemple). De quoi imaginer un avenir dans le metal ? Les meilleures plaisanteries sont les plus courtes même si une nouvelle date est annoncée en octobre.

Un peu plus tôt, il s’était promené sur la plaine du festival, se faisant interpeller par des festivaliers dans une ambiance bon enfant.