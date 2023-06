Graspop 2023 : Ce qu’on a retenu de quatre jours cuisants

Malgré ces hausses, le Graspop qui garde une forme phénoménale. Le sold-out général est tombé deux jours avant le début des hostilités: 220 000 personnes ont visité la plaine de Dessel sur quatre jours. 220 000 fans de métal qui ne rateraient ce rendez-vous pour rien au monde, malgré un soleil de plomb. Un public fidèle, de véritables passionnés, c’est là sans doute que réside la différence.

La diversité des styles est également un atout avec les grosses cylindrées sur les scènes principales mais aussi la scène hardcore/metalcore qui prend de plus en plus d’importance et apporte un vent de fraîcheur. Une alternative pour ceux dont la prestation jeudi soir, par exemple, de Guns ‘n Roses ne suscitait qu’un intérêt proche du néant.

Des découvertes

Ce fut l’occasion justement de découvrir pour la première fois au Graspop les performances des très théâtraux Ice Nine Kills ou des français de Landmvks qui ont déclenché une vague de pogos et autres "circle pits" endiablés.

Des déceptions

Parmi les têtes d’affiche, les plus grosses déceptions viendront de la prestation interminable de Guns ‘n Roses et de son chanteur Axl Rose, loin d’être au top de sa forme. Ou vendredi de Disturbed dont le chanteur était en mode dépressif et en veine de confession. Sa voix montrait également des signes de faiblesse et c’est sans grande surprise que les trois dates suivantes ont été annulées dès le lendemain, le temps qu’il récupère.

On espérait aussi un peu plus de Generation Sex, supergroupe rassemblant des membres de Sex Pistols et de Generation X, premier groupe de Billy Idol. Mais le public attendait certainement les tubes de Billy Idol, justement et n’a réservé à Generation Sex qu’un accueil poli.

Des confirmations

Par contre, les deux autres têtes d’affiche de la soirée de vendredi se sont montrées à la hauteur de leur réputation: les Français de Gojira et les Californiens de Machine Head. C’était la seule apparition des Américains en Europe cet été, eux qui sont en général peu friands des festivals. On salue aussi le passage d’Architects ou Parkway Drive samedi: la bonne musique au bon moment sur une plaine surchauffée. Ou les inoxydables punks de Rancid.

Dimanche, rayon metalcore on est ressortis essorés des concerts de Chelsea Grin et Lorna Shore.

Un retour très attendu

On vous parlait (dans notre édition de samedi) du retour de Pantera après plus de 20 ans loin de la scène. Et le groupe n’a pas déçu. Un concert comme un best-of, un public déchaîné et des musiciens visiblement émus de l’accueil.

Des stars: Hel (l)mut et Johnny

Helmut Lotti ©GMM Rudy De Doncker

Deux artistes très attendus ce dimanche sur la plaine de Dessel. À commencer par Helmut Lotti. Le chanteur classique est monté sur la scène du chapiteau plein à craquer pour entonner des classiques du répertoire hard-rock: Alice Cooper, Black Sabbath, Deep Purple. Peu de surprises si ce n’est une version de That’s all right Mama d’Elvis à la sauce… Motörhead, style Ace of spades et une compo originale ( Darkness). L’ambiance était délirante, Lotti n’ayant sans doute jamais imaginé qu’il verrait un jour dans son public du crowd surfing ou des pogos…

Hollywood Vampires ©GMM Rudy De Doncker

Sur le coup de 20h25 c’était au tour de Johnny Depp de monter sur scène avec Alice Cooper et Steven Perry pour le groupe Hollywood Vampires On avait craint une annulation pour blessure au pied, mais le pirate avait l’air très à l’aise avec son attelle. Au menu des reprises de The Who, Aerosmith, Bowie, Alice Cooper. "On est le plus gros cover bande du monde" a lancé avec humour Alice Cooper.

Et des coups de cœur

Fever 333: groupe californien activiste qui propose du trap metal, une fusion de métal, rap, hip hop et qui a enflammé la scène principale vendredi après-midi avec une énergie rarement vue au Graspop. Le chanteur, possédé, a terminé sa prestation en escaladant la tour technique !

Carpenter Brut. Un mélange d’électro et de guitare, pas franchement metal mais particulièrement dansant. Un Ovni par rapport au reste de la programmation. Festif.

VV: Ville Valo, le chanteur de la formation finlandaise Him était en mode solo avec une pop/metal classieuse tranchant avec l’avalanche de décibels qui s’était abattue toute la journée de vendredi.

Mais aussi l’énergie joyeuse des punks australiens de The Chats ou la grande classe de Solstafir.