Les prix de la nourriture s’envolent à Werchter Boutique 2023 : 4,2€ pour un simple Calippo, 6,65 € le paquet de frites, 14,7€ la pita !

©Mathieu Golinvaux

Car cette année, plus de tickets en papier pour commander vos boissons: votre bracelet vous sert de porte-monnaie, rechargeable en plusieurs endroits du site. Et si vous faites une cagnotte entre potes, il y a moyen de se procurer une "groupie card" pour globaliser la somme.

Le simple Calippo est à 4,2€, les frites à 6,65 €

Si le système est pratique, il peut s’avérer vite pervers, car on ne fait plus trop attention au prix. Pour la bière et les softs, c’est facile, puisqu’ils sont affichés à 1 coin, soit 3,5 € (+0,3€ de caution pour le gobelet). La bouteille d’eau Spa Reine 50 cl vous coûte 3,5€ alors qu’elle est affichée à 0,53€ dans les supermarchés. Le verre de vin, lui, s’affiche à 2 coins, soit… 7 €!

©Mathieu Golinvaux

Là ou cela se corse, c’est pour a nourriture. Envie d’une glace ? Le simple Calippo est à 1,2 coin, soit 4,2€. Quasi le prix d’une boîte de 5 dans votre supermarché favori. Le Magnum s’affiche à 1,6 coin, soit 5,6 €. En supermarché, on a trouvé une boite de huit à 6 €… À la friterie, la fricandelle est à 1 coin (3,5€) contre 2 à 2,2€ à la friterie près de chez vous. Les frites sont à 1,9 coin, soit… 6,65 € la mini-portion ! Les portions de pizza sont affichées à 2 ou 2,2 coins (7 à 7,7€) et du côté du stand asiatique, le loempia au poulet est vendu 1,2 coin (4,2€) et la portion de six mini-loempias vous coûtera 2 coins (7 €).

La palme du snack le plus cher revient ex aequo aux pitas et aux hamburgers deluxe (bœuf ou poulet), pour lesquels on vous demandera… 4,2 coins, soit 14,7€!

Si le cashless permet de limiter les vols ou les pertes – qui n’a pas trouvé un jour quelques tickets dans la plaine d’un festival -, il fait perdre aussi la notion d’argent. Autant avoir les prix en tête avant de commander…

À noter que s’il vous reste un peu d’argent sur votre bracelet à la fin de la journée (ou des quatre jours), il vous est possible de demander le remboursement via un formulaire spécifique à remplir entre le jeudi 22 juin et le jeudi 6 juillet 2023. Le remboursement sera effectué au plus tard un mois après la demande. Attention: des frais administratifs de 1 Coin seront facturés pour le remboursement. Donc s’il vous reste 1 coin sur votre bracelet, autant boire une dernière boisson au bar…

©Mathieu Golinvaux