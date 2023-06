Graspop 2023 : Guns and Roses à l’infini…

Depuis la dernière apparition du groupe en Belgique (en 2018), le groupe n’a pas enregistré le moindre nouveau morceau ( The Chinese Democracy date tout de même de 2008) et capitalise sur ses classiques et la demi-douzaine d’albums studio enregistrés.

Certaines choses semblent immuables: Slash a toujours son abondante tignasse et son beau chapeau vissé sur sa tête, Duff (le bassiste) a son look de play-boy musclé qui ne le quitte pas et puis… il y a Axl Rose. Les cheveux courts et malheureusement une voix pas franchement au top même s’il parcourt la scène de long en large. On avait bien aimé son interim au sein d’AC/DC en remplacement de Brian Johnson mais sa prestation sur la reprise inédite de Walk all over You justement des Australiens faisait peine à entendre tout comme sur certains classiques tels que Welcome to the Jungle ou You Could Be Mine. Est-ce le mixage de sa voix trop mise en avant, le manque d’effet ou tout simplement les ravages du temps ?

La véritable vedette de Guns and Roses ce jeudi soir, c’est incontestablement Slash qui a éclaboussé la plaine de son talent à chacune de ses interventions. On retiendra également la demi-douzaine de reprises interprétées dont les habituels Live and Let Die, Knockin’on Heaven’s Door mais aussi TV Eye des Stooges.

Trois heures de show, c’est un peu long dans un tel contexte et parfois ennuyeux, on ne va pas se mentir, ce qui a poussé de nombreux festivaliers à faire demi-tour pour rejoindre tranquillement leur camping ou aller assister aux tout derniers concerts (Cradle of filth, As I lay dying et Carpenter brut).

On a aimé aussi

Tom Morello, le juke-box géant et la surprise Slash

Slash, (guitar) heros de la soirée est venu le temps d’une chanson plus tôt dans l’après-midi partager la scène de Tom Morello, ex-guitariste de Rage Against The Machine. Un concert comme un juke-box géant de reprises de son répertoire et de celui d’autres comme Chris Cornell, John Lennon… Des classiques pour lesquels il n’a pas besoin de chanter: tout le monde connaissait les paroles.

Ambiance devant la Jupiler Stage

Que ce soit avec d’anciennes connaissances d’une bande-son d’adolescence comme Agnostic Front ou Sick of It All, ou un plus jeune groupe comme Motionless in White, il y avait toujours de l’ambiance devant la Jupiler Stage avec sa programmation metalcore. Une super-alternative aux deux grandes scènes en plein air.

La surprise Carpenter Brut

Il y avait des alternatives au très long show des Guns. Et dans les choix proposés, Carpenter Brut. Un mélange d’électro et de guitare, pas franchement metal mais particulièrement dansant. Un Ovni par rapport au reste de la programmation. Mais le groupe français a mis une ambiance de dingue et a fait danser tout le chapiteau Metaldome dont le plancher a tremblé sous les pieds des festivaliers. Il était d’ailleurs compliqué d’y entrer en fin de soirée tellement il y avait du monde.

On a moins aimé

La file au soleil

Il fallait être patient jeudi en milieu d’après-midi pour récupérer son bracelet et entrer dans l’enceinte du festival. Plus d’une heure de file en plein soleil, collés serrés les uns contre les autres, on en a vu tomber dans les pommes.

Contactés par nos soins, les organisateurs ont fait leur mea culpa: il semblerait que beaucoup de festivaliers avaient décidé de venir au même moment, justifient-ils. Soit. Se laisser surprendre comme des bleus à la 26e édition… nous aussi on est surpris.

Les gobelets jetables

Les gobelets jetables en plastique piétinés sur l’herbe (encore) verte, on pensait que cette triste image des festivals appartenait au passé. Il y a un effort sur le recyclage, c’est vrai. Mais les gobelets réutilisables, on n’y est toujours pas…

Les prix

Le thermomètre a frôlé les 30 degrés ce jeudi, heureusement on pouvait rentrer avec une gourde et il y avait des points d’eau gratuits. Parce qu’à 3,50 € la consommation fallait prévoir le budget. Les prix de la nourriture aussi s’envolent: 6,65 € le petit paquet de frites, le kebab à 15 €, les nouilles sautées à 16 €…