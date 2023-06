Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 16 juin 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

L’album de la semaine: "Very Best of" de Texas

Pas d’anniversaire particulier ou de page qui se tourne pour le groupe Texas mais bien l’envie de jeter un petit coup d’œil en arrière et de constater qu’en 34 ans, le groupe a fourni quelques-unes de plus belles pages de la pop anglaise comme en témoigne ce Very Best of.

On a discuté avec la chanteuse du groupe, l’Écossaise Sharleen Spiteri, qui ne regrette aucun de leurs choix et aborde l’avenir avec une belle confiance et beaucoup d’envie.

L’interview de la semaine: Jake Shears

C’est l’un des artistes les plus flamboyant et influent de la scène pop de ces 25 dernières années: Jake Shears, ex-leader du groupe Scissor Sisters revient en solo pour enflammer la piste de danse avec Last Man Dancing.

Au cours d’une conversation, il nous a parlé de ses copines, Kylie Minogue et Jane Fonda et nous a confié son irrésistible envie de travailler avec les frères belges Stephen et David Dewaele de Soulwax.

Le juke-box de la semaine

Le retour contrasté de Glauque

Le groupe Glauque refait parler de lui avec Bleu. e, une chanson contrastée entre douceur et agitation.

À écouter dans la playlist de la semaine.

Glauque explore les méandres des relations post-rupture et exprime ses émotions contradictoires à travers des constats à la fois froids et amoureux. Une chanson qui donne peut-être le la de ce qui attend les fans avec le nouvel album très attendu.

B-Equal festival du 30 juin au 2 juillet

La compagnie de théâtre Les Voyageurs Sans Bagage propose la deuxième édition de son festival B-Equal : un festival culturel, citoyen et gratuit sur le thème de l’égalité.

à l’affiche, on retrouve du théâtre avec La reine des mousquetaires, L’argent fait le bonheur, Qui cherche, Di Vindt mais aussi des artistes comme Zidani ou Mousta Largo. Il y aura aussi de la danse, du cirque et des concerts avec FeminiX, Lay this Drum, DJ Retro-cassetta… Rendez-vous donc au Grand-Hospice de la Ville de Bruxelles.

Un nouvel album pour Alice Cooper

Après avoir ressorti la semaine dernière Killer et School’s Out en versions remasterisées et étendues, le rocker annonce la sortie d’un tout nouvel album le 25 août.

Il s’intitulera Road et un premier single a déjà été révélé, I’m Alice.

Produit par son collaborateur de toujours, Bob Ezrin, Road a été écrit et composé avec son groupe habituel, Ryan Roxie, Tommy Henrikson et Nita Strauss aux guitares, Chuck Garric à la basse et Glen Sobel à la batterie.

Et toujours des concerts…

Queen Of The Stone Age au Sportpaleis d’Anvers

Queens Of The Stone Age se produira très prochainement, le 2 juillet à Rock Werchter mais le groupe emmené par Josh Homme repassera par la Belgique le dimanche 12 novembre au Sportpaleis d’Anvers.

Ce vendredi 16 juin, sort le premier album du groupe depuis 2017 (v. Notre avis sur les sorties de la semaine ci-dessus) et ce retour sera accompagné d’une grande tournée internationale, le The End Is Nero Tour (tickets à partir de 39, 90 €).

"Hellmut Lotti goes metal" à Gand

Fan de metal, Helmut Lotti sera présent au Graspop Metal Meeting ce dimanche pour un set étonnant.

Il remettra le couvert le vendredi 27 octobre au Capitole de Gand avec son projet Hellmut Lotti Goes Metal. Il interprétera ses morceaux de métal et de hard rock préférés avec entre autres des classiques de Kiss, Whitesnake et Iron Maiden.

Aime Simone au Botanique

Notre gros coup de cœur pop de ce printemps, Aime Simone se produira en concert chez nous, le 25 octobre au Botanique de Bruxelles et à Luxembourg, le 30 octobre (Rockhal).

Précipitez-vous, vous ne serez pas déçu par la sensibilité et la virtuosité du Français.