Avec son "Very Best of", Texas jette un œil dans le rétro

Des dizaines de tubes

Et cette petite piqûre de rappel se révèle délicieuse. Un vrai petit bonbon qui permet de se rendre compte que Texas ce n’est pas que quatre ou cinq tubes. Derrière Say what you Want, I don’t Want a Lover ou So in Love with You, se cachent des tas de titres qui dès les premières notes, nous reviennent en tête. "Quand je regarde en arrière, je me dis que je ne changerais rien ! I don’t Want a Lover a changé nos vies et Say what you Want a amené les choses encore à un niveau supérieur, ça a été une chanson déterminante mais les gens continuent à nous découvrir et c’est fantastique."

Et au milieu de tout ça, il y a quelques chansons moins connues mais qui sonnent comme du Texas. On pense notamment à Let’s Work it Out (de l’album Jump on Board en 2017) ou la reprise de Tired of Being Alone d’Al Green en 1992. Quelques duos viennent aussi donner un aperçu de la palette de Texas. On est surpris par celui avec le regretté Alan Rickman ( Start a Family) et lorsque Method Man du Wu-Tang Clan reprend Say what you Want avec Spiteri, ça donne carrément la chair de poule tant le sample de cordes du début est somptueux.

"Au départ la chanson devait se faire avec ODB mais il a été arrêté par la police, se souvient Sharleen Spiteri. Du coup, je la chante avec Method Man et c’était génial. ça nous a tellement surpris qu’ils nous connaissent qu’on a arrêté tout ce qu’on faisait pour enregistrer ce titre avec eux."

Deux nouveaux titres font également leur apparition ( Keep on Talking et After All) laissant espérer un nouvel album dans les prochains mois. "Qui sait…, sourit mystérieusement Sharleen Spiteri. Savourons déjà celui-ci ! "

