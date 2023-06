+ LIRE AUSSI | Festivals 2023 : Primavera Sounds : l’exemple à suivre ?

Il y a une dizaine d’années, à la rentrée des classes, il n’était pas rare de voir les ados comparer leurs avant-bras remplis de bracelets colorés prouvant leur participation à différents festivals. Une époque révolue tant le prix de ces derniers a augmenté en quelques années.

Par exemple, en 2013 il fallait débourser 200 € pour profiter de quatre jours à Rock Werchter, dix ans plus tard, le combi-ticket (qui inclut désormais le train et le bus) atteint 292 € (soit une augmentation de 46%). Idem aux Francofolies de Spa: il y a dix ans un pass de 5 jours coûtait 110, 50 €, il a atteint son pic en 2017 où les 3 soirs de la scène Pierre Rapsat et les 4 jours au village Francofou coûtaient 156,50 €. Après un réaménagement du site en 2018, les prix avaient baissé à 110,50 € pour de nouveau grimper l’année suivante et atteindre 135C € cette année.

Inflation, transports et cachets

Les raisons de ces augmentations sont multiples. D’abord, à cause du Covid, les festivals n’ont pas pu augmenter leurs prix entre 2019 et 2022: la plupart des tickets vendus en 2020 et 2021 ont été finalement utilisés en 2022.

Ensuite, les coûts relatifs à l’organisation (matériel, techniciens, sécurité…) ont subi une solide inflation. Une hausse des coûts que les organisateurs estiment entre 20 et 25% en un an. "Tous les coûts organisa tionnels ont augmenté, souligne Benoît Malevé, organisateur de l’Inc’Rock Festival en mai dernier. Il y a l’indexation qui pèse sur le prix des agents de sécurité, le transport pour le matériel, et avec le Covid, le nombre de techniciens a fortement chuté entraînant des tarifs bien plus élevés. Avec les cachets artistiques qui flambent, notamment ceux de la scène rap, les organisateurs doivent répercuter ces augmentations quelque part. À l’Inc’Rock, on a décidé de ne pas le faire payer aux festivaliers en misant sur des affiches plus modestes, mais si vous voulez attirer du monde, il vous faut quelques gros noms et ça, c’est une très grosse part du budget."

Un modèle à changer

Mais, la crise frappe tout le monde y compris les festivaliers. "Avant, on pouvait encore se permettre un ou deux gros concerts au stade Roi Baudouin et un ou deux festivals, poursuit Benoît Malevé. Aujourd’hui, le public doit faire des choix. Je crois que d’ici quelques années, le paysage va fortement changer: les festivals puissants qui ont des liquidités vont pouvoir se permettre de prendre encore des risques et les plus petits tiendront grâce à la fidélité du public. Les structures moyennes, elles, devront faire des choix qui pourraient être risqués."

Ces augmentations ont des répercussions qui se font déjà sentir: la plupart des festivals n’affichent pas encore complets et les giga concerts peinent à se remplir, en salle comme en plein air (le Sportpaleis n’était pas complet pour Peter Gabriel ; il y a encore des tickets pour The Weeknd, Mylène Farmer ou Madonna). Alors, vaut-il mieux obtenir les mêmes rentrées en faisant payer un prix abordable, mais en remplissant son festival ou pratiquer des prix inconsidérés quitte à ne pas afficher complet ? Pour Benoît Malevé le choix est clair: "Il vaut mieux remplir !" D’autant que plus de festivaliers, c’est aussi plus de personnes qui consomment. Un choix à méditer.