La venue de Beyoncé a dopé l'inflation en Suède

"Beyoncé est à l'origine de la surprise de ce mois. C'est assez étonnant pour un seul événement. Nous n'avions jamais vu cela auparavant", s'est-il expliqué au Financial Times. La venue de Beyoncé a eu pour conséquence une augmentation de la demande dans certains secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration, ce qui a provoqué une hausse des prix. Les statistiques suédoises indiquent à titre d'exemple que l'hôtellerie/restauration a vu ses prix augmenter de 0,3% en mai, et la culture et les loisirs 0,2%.

10.000 fans du monde entier se sont rués dans la capitale suédoise pour les deux premières dates de Beyoncé. La superstar ne s'était plus produite sur scène depuis 7 ans. En plus de l'attente, cet afflux s'explique aussi par les prix. Aux États-Unis, les tickets étaient plus chers et se revendent désormais pour des sommes pharaoniques. De nombreux américains avaient donc profité des prix plus "démocratiques" - entre 55 et 130 euros - en Suède pour aller écouter leur idole.