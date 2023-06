La recette Kiss

C’est ça Kiss. Et ça va nous manquer. Un groupe unique. Un show grandiose. Pas une seconde, ces quatre mecs ne sortent de leur rôle. Ils sont les Kiss. Ils sont des super-héros. Ils donnent tout pour leur public. Leur mélange de glam, de rock outrancier et d’imagerie inspirée des comics sixties n’est pas l’apanage de ceux qui prennent la musique trop au sérieux. Mais eux, ils ‘en foutent. Nous aussi, du reste. Ce mardi, ils ont ressorti quasi la même setlist qu’il y a un an au Sportpaleis d’Anvers, quand ils nous disaient déjà que c’était la dernière fois. Mais c’était encore plus fort, plus émouvant, plus entraînant.

Faux sang, explosions, confettis et gros riffs : les adieux grandioses de Kiss au Palais 12

Allumer le feu

I Love It Loud, Makin’ Love, Dr Love, Lick It Up ("To lick" se traduit par "lécher", on n'en dira pas plus), Love Gun… Yes, yes, les chansons de Kiss parlent de sexe et d’amour. D’amour et de sexe. Et aussi de rock and roll. Le show débute d'ailleurs par l’immense Detroit Rock City. Un hommage à deux fans de la première heure morts dans un accident frontal avec un camion en se rendant à un concert de Kiss à Detroit. Un drap frappé du logo KISS tombe alors sur la scène, les musiciens descendent du plafond sur des plateformes. Il y a des feux d’artifice, des explosions, des lumières de couleur rouge. Ça pète de partout. Le public devient dingue. Idem pour la clôture du show, mais à l'envers. Les Kiss remontent au ciel, des milliers de confettis atterrissent sur la tête des spectateurs et tout le monde s’époumone sur l’hymne hédoniste Rock and Roll All Nite. "Vous nous rendez sauvages, on va vous rendre fous. Je veux faire du rock and roll toute la nuit et la fête toute la journée." Une claque.

Pour ce End Of The Road World Tour, Kiss a ressorti les hits et les chansons favorites des fans (Deuce, le sous-estimé Say Yeah, Psycho Circus,…). Un retour aux fondamentaux. Avec pour chaque titre, le gimmick visuel qui fait la différence. Gene Simmons, le bassiste à la langue bien pendue, qui met le feu à un sabre sur War Machine et crache du sang sur God of Thunder. La batterie qui décolle du sol lors du solo d’Eric Singer. La guitare de Tommy Hayer qui envoie des missiles durant le solo de Cold Gin. Paul Stanley, 71 ans, qui s’accroche à un câble, passe comme un funambule au-dessous des têtes des spectateurs, traverse toute la salle pour aller chanter sur un minuscule podium Love Gun. Oui, bien sûr, ils ont fait I Was made for lovin’you. Oui, bien sûr, tout le monde a répondu: " You was made for lovin’ me". Un dernier concert. Un dernier baiser d’un groupe incomparable.