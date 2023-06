Paul McCartney annonce la sortie de “la dernière chanson des Beatles”, rendue possible grâce à l’intelligence artificielle

Le titre de la chanson n’a pas été dévoilé, mais la BBC précise qu’il pourrait s’agir d’une composition de John Lennon datant de 1978 et intitulée “Now And Then”. Celle-ci se trouvait sur une cassette contenant des démos enregistrées par Lennon et que Yoko Ono, sa veuve, a transmise à Paul McCartney. Ce titre avait déjà été pressenti comme une possible “chanson de réunion” pour les Beatles en 1995, lorsque Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison menaient leur projet “The Beatles Anthology”.

Selon George Harrison, la chanson était “nulle” et il a refusé de travailler dessus. Des problèmes techniques touchaient également l’enregistrement, notamment un “bourdonnement” persistant provenant de l’appartement de Lennon. Mais le titre n’a jamais totalement disparu de l’esprit de Paul McCartney. Et la technologie est arrivée au secours.

Grâce au nettoyage de la piste sur un ordinateur, entraîné à reconnaître et à isoler les voix des Beatles, un son “propre” a été rendu possible. “Peter Jackson (réalisateur du documentaire “Get Back” consacré au groupe, NDLR.) a été capable d’extraire la voix de John d’une cassette un peu fragile. Nous avions la voix de John et un piano, et il a pu les séparer grâce à l’intelligence artificielle. Il dit à la machine : 'C’est la voix. C’est une guitare. Enlevez la guitare'”, détaille McCartney.

”Lorsque nous avons commencé à enregistrer ce qui sera le dernier morceau des Beatles, il s’agissait d’une démo que John avait et nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à l’IA”, poursuit-il. “Ensuite, nous pouvons mixer le disque, comme vous le feriez normalement. Cela nous donne donc une certaine marge de manœuvre”.