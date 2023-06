Jake Shears, toujours le dernier à danser

Avec Last Man Dancing, il exprime son amour pour les pistes de danse, les fêtes et les clubs qu’il a beaucoup écumés. "Je ne sors plus autant qu’avant mais il faut dire que les clubs ont changé: j’étais à Londres il n’y a pas très longtemps et j’ai constaté que tous les petits clubs gays sympas avaient disparu pour laisser la place à de très grosses fêtes un peu impersonnelles. Je préférais les ambiances plus intimistes", explique-t-il depuis La Nouvelle Orléans.

Avec les copines Kylie Minogue et Jane Fonda

Débutant par des chansons aux ambiances très seventies et disco, l’album va crescendo, tel un voyage nocturne où on ne s’arrête jamais de danser. "Ça faisait longtemps que je rêvais d’un album comme celui-là avec des chansons très “classic disco” et une évolution vers des morceaux de plus en plus sombres. J’ai voulu brasser plein de styles différents: il y a un peu de glam rock, du classic disco, des influences disco italo, de l’acid house… Tout ça pour aller vers un climax plus électro."

Et comme point de bascule, un titre avec Amber Martin, star du music-hall ( Jesus Christ superstar). "Amber est une chanteuse incroyable, c’est une amie depuis plus de quinze ans et je voulais construire une chanson remarquable avec elle. Ce titre au milieu de l’album constitue une sorte de climax, c’est une chanson épique."

"Je tuerais mon premier-né pour travailler avec Soulwax !"

D’autres copines sont venues soutenir Jake Shears: on retrouve par exemple Kylie Minogue, sur le génial Voices, "il n’y en a pas deux comme elle. Elle a une voix incroyable, elle peut tout chanter et c’est une icône absolue", ou Jane Fonda qu’il connaît depuis dix ans et dont il se souvient des soirées épiques qu’elle organisait à Hollywood.

Et quand on lui demande qui sont les meilleurs pour mettre l’ambiance dans une soirée, il répond du tac-au-tac: "Soulwax !" Surprenant qu’il connaisse les Belges ? "Pour moi, les frères Dewaele sont certainement les meilleurs producteurs vivant au monde ! Je tuerais mon premier-né pour pouvoir travailler avec eux (rires)!. J’ai eu la chance de les croiser il y a quelques années mais je crois que ce sont des personnes tellement perfectionnistes qu’ils n’acceptent pas de collaborations très facilement !"

Avec Jake Shears, cet été, on sort la boule à facettes et ses plus belles chaussures pour danser jusqu’au bout de la nuit. Mais n’imaginez pas que vous serez les derniers sur la piste: "À ce jeu-là, c’est toujours moi qui gagne !", rigole l’infatigable Jake Shears.

"Last Man Standing", Pias.