Thrash, hard-rock, black metal, heavy metal, powermetal, metalcore, stoner, glam metal, metal industriel ou progressif… Le metal est une famille large et variée. Et il en aura pour tous les goûts lors du prochain Graspop Metal Meeting dont la 26e édition se tient dès ce jeudi et jusqu’à dimanche à Dessel (Anvers).

C’est aussi une famille qui traîne pas mal de clichés. Avec certainement en numéro un: "c’est pas chanter ça, c’est juste hurler dans un micro". Tout faux ! "C’est une vraie technique qui demande plusieurs années de pratique", assure Jordan Lehane, coach vocal. Il explique la différence entre un cri et une voix metal: "Un cri, c’est une question de volume. C’est bref et très fort. C’est différent de la distorsion de la voix qui apporte une intensité, comme la distorsion d’une guitare. Ca peut-être à peine un râle." Et ça s’apprend.

De l’opéra au metal

Le grand gaillard de 35 ans, originaire d’Amay enseigne entre autres à l’Atelier rock de Huy. Il a un solide parcours de chant: académie, conservatoire, chœur de l’opéra avant de quitter le monde du classique pour apprendre le chant metal, une musique qu’il écoute "depuis toujours" : "Je voulais une approche plus physiologique, plus fonctionnelle de la voix, quels muscles travaillent, comment ça fonctionne, etc". Il s’est formé à Paris pour apprendre différentes techniques. "J’ai souvent entendu ‘’ah, tu chantes à l’opéra, alors tu peux tout chanter’’. C’est faux, on n’apprend pas tout cet aspect physique et physiologique dans une cursus classique", nuance le baryton.

Parmi ces techniques spécifiques, il y a la "distorsion" qui utilise les cordes vocales, le "grunt" qui fait vibrer les bandes ventriculaires (les muqueuses au-dessus des cordes vocales) ou encore le "growl" ou le "twang" qui permet à la voix de porter.

Cigarettes et whisky

illustration Graspop Metal Meeting ©EdA Mathieu Golinvaux

Encore un petit cliché ? Il faudrait fumer clope sur clope et ingurgiter des litres d’alcool pour se casser la voix. Ca aussi c’est faux. Et c’est même tout le contraire. "Certains chanteurs font ça en début de carrière et puis ils comprennent vite qu’on ne tient pas le coup comme ça. Il faut prendre soin de sa voix si on veut devenir pro, tenir une heure trente de concert. Surtout pendant les tournées où il y a plusieurs shows par semaine. Si c’est bien fait, le chant metal n’abîme pas la voix." Il assure que beaucoup de chanteurs (de metal ou non, d’ailleurs) font appel à des coachs vocaux, sans en faire trop de publicité, pour apprendre à ménager leur voix sur la longueur.

Chanter comme…

Ce que les élèves de Jordan Lehane viennent chercher à ses cours ? "Ils veulent tous aller trop vite, sourit-il.

Et surtout, ils veulent tous chanter comme un chanteur précis. Mais ça, c’est impossible. On peut apprendre une technique pour chanter "à la manière de", mais pas être dans l’imitation. Chacun a sa propre voix qu’il peut travailler, mais il ne peut pas la changer." Et de rappeler que dans un micro, on peut aussi ajouter pas mal d’effets à une voix, impossibles à recréer sans amplification.

Graspop Metal Meeting, du 15 au 18 juin. Derniers tickets pour vendredi et dimanche. www.graspop.be