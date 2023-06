Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 9 juin 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

L’album de la semaine: "Paranoïa, Angels, True love" de Christine and the Queens

L’artiste qu’on appelle de nouveau Christine and the Queens fait son retour avec Paranoïa, Angels, True Love.

Désormais genré au masculin, a ouvert une porte vers un monde musical étrange dans lequel il faudra vraiment s’accrocher pour ne pas se perdre. S’accrocher ou lâcher prise, c’est selon.

Le coup de cœur de la semaine: la bande originale de "Spider-Man: Across the Spider Verse" par Metro Boomin

La semaine dernière le producteur Metro Boomin sortait une des bandes originales les plus attendues de l’année: celle de Spider-Man: Across the Spider Verse.

Comme le laissait espérer sa précédente collaboration avec James Blake notamment, cette BO est magistrale. On y retrouve évidemment James Blake mais aussi A$AP Rocky, Dominic Fike, Lil Wayne, Offset, Future… Bref que du beau monde pour un projet qui fonctionne aussi bien avec les images que sans.

Le juke-box de la semaine

Sam Smith avec Madonna

Après avoir cartonné avec Unholy, un duo avec Kim Petras qui lui a permis de décrocher deux Grammys (meilleur duo pop et meilleure collab’), Sam Smith refait parler de lui en s’associant à Madonna avec un titre taillé pour l’occasion et sobrement intitulé Vulgar.

Une association surprenante aux accents orientaux et électro. De quoi danser frénétiquement dans les clubs branchés cet été ou dans son salon sous les effets de la canicule qui s’annonce.

On vous laisse juger de cette collaboration en écoutant le titre dans la playlist de la semaine .

SOROR annonce l’album

Les Bruxellois de SOROR sortent un nouveau single, Bohemian Paradise, et annoncent leur album pour la rentrée.

Ce premier morceau annonce une couleur psychédélique avec une belle ligne de basse signée Sophie Chiaramonte.

Un nouveau titre pour Ykons

Les Belges de Ykons refont parler d’eaux avec un nouveau titre, New State of Mind qui annonce un album pour le printemps prochain, produit par Delta.

Un titre qui pousse à changer d’état d’esprit, retrouver du sens dans nos vies et se dire que malgré les coups durs, on peut voir le bon côté des choses.

Ykons sera en concert cet été et cet automne un peu partout en Wallonie. On les retrouvera par exemple au Feel Good Festival d’Aywaille (30/06) à NIvelles (20/07) dans le cadre du Beau vélo de Ravel à Bastogne (26/08) et le 12 avril 2024 pour la présentation de leur nouvel album à l’Ancienne Belgique de Bruxelles.

Et toujours des concerts…

PJ Harvey au Cirque royal

PJ Harvey revient avec un nouvel album, I inside the Old Year Dying, prévu le 7 juillet. Album qui sera suivi d’une tournée qui s’arrêtera à Bruxelles, les 9 et 10 octobre au Cirque royal de Bruxelles.

Réalisé avec ses collaborateurs de toujours, Flood et John Parish, son 10e opus studio marquera son retour après une absence de sept ans.

Les places seront en vente à partir du vendredi 16 juin à 10h (tickets: à partir de 59, 95 €).

Music 4 Olivier Vandecasteele au Botanique

Le vendredi 30 juin, les amis musiciens d’Olivier Vandecasteele ainsi que sa famille et son comité de soutien se mobilisent pour organiser une soirée de concerts sous le signe de la solidarité.

Les concerts auront lieu dans l’Orangerie du Bota. Deux groupes d’amis d’Olivier Vandecasteele se partageront la scène: The BigTrip et BonyTiger avec leurs reprises indie/rock, principalement belges et inspirées de la playlist Spotify d’Olivier Vandecasteele. NVGATE se chargera de la seconde partie de soirée avec un mix DJset d’ambiance.

Les bénéfices seront reversés à Amnesty International.

Lil Yachty à l’Ancienne Belgique

En début d’année, Lil Yachty a créé la surprise avec Let’s Start Here sur lequel le rappeur d’Atlanta teinte brillamment son mumble rap de solides couches de rock psychédélique.

Cet artiste singulier de la planète hip-hop sera de passage en Belgique le dimanche 10 décembre à l’AB (tickets: 52 €).