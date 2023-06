Christine and the Queens déroutant

Oubliez les soubresauts électro-pop de Chaleur humaine qui avait valu à l’artiste d’être sacrée artiste féminine de l’année en 2014 et avait rencontré un succès public avec le titre Saint-Claude.

Christine and the Queens déroute totalement l’auditeur avec de Paranoïa, Angels, True Love sur lequel il a invité Madonna pour trois titres habités. Madonna, grande fan du Français, l’avait même invité en 2015 à la rejoindre sur scène de l’Accor Arena à Paris, lui claquant les fesses pour une séquence vidéo devenue virale.

Madonna spectrale

Mais comment convaincre la chanteuse de Material girl de participer à un projet aussi conceptuel ? "Ça s’est joué sur un coup de fil, elle m’a dit: “You’re crazy, I’ll do it !” (“ Tu es fou, je vais le faire !”)", raconte Christine and the Queens dans le magazine français Les Inrockuptibles.

Évidemment, les titres avec Madonna ( Angels crying in my Bed, I Met an Angel, Lick the Light Out) sur lesquels on l’entend parler d’une voix spectrale, ont déjà beaucoup fait parler.

Dans ses notes d’intention envoyées à Madonna, Christine and the Queens explique qu’il s’agit de "parties à lire au lieu de refrains à chanter, afin de parler à l’actrice qui est en elle". Et de saluer "cette voix iconique, si emblématique, de Madonna, qui parle avec toutes les facettes (inscrites) dans notre conscience, prenant des formes et des rôles multiples, de la figure maternelle à la dominatrice".

Un disque traversé par le deuil

Très affecté par la mort de sa mère en 2019, l’artiste entame avec ce disque, un chemin spirituel traversé par le deuil mais se montre aussi en quête amoureuse.

Quoi qu’il en soit, Paranoïa, Angels, True Love nous a laissés sur le bord du chemin. Coproduit avec Mike Dean (qui a notamment travaillé avec Jay-Z, Beyoncé et The Weeknd), ce disque ressemble plus à une œuvre d’art tourmentée et son écoute s’est révélée très laborieuse. Musicalement il y a de beaux moments comme Marvin Descending, Big Eye ou I Feel like an Angel mais ces 20 morceaux épiques nous ont laissés sceptiques.

"Paranoïa, Angels, True Love", Because Music – à Rock Werchter le 2 juillet.