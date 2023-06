Le groupe Rammstein réagit aux accusations d'agressions sexuelles de son chanteur

Le chanteur est notamment soupçonné de choisir dans les premiers rangs des concerts des jeunes femmes conviées alors à des fêtes d’après-concert. Une enquête de Die Welt évoque même un système au service du chanteur, les femmes présentes au premier rang étant filmées ou photographiées pour que le chanteur de 60 ans puisse faire son choix.

"Nous prenons ces accusations au sérieux"

Le groupe a réagi à ces accusations dans un communiqué publié en allemand.

“Les publications de ces derniers jours ont provoqué des réactions dans le public, et chez nos fans surtout des irritations. Ils se posent beaucoup de questions. Ces accusations nous ont tous frappés durement et nous les prenons très au sérieux. Nous disons à nos fans : il est important pour nous que vous vous sentiez à l’aise et en sécurité lors de nos concerts, devant et derrière la scène. Nous condamnons toute forme de transgression et nous vous demandons de ne pas vous livrer à des condamnations publiques d’aucune sorte contre ceux qui ont fait des accusations. Vous avez le droit à votre point de vue. Mais nous, le groupe, avons aussi le droit de ne pas être jugés", conclut le communiqué.

Le groupe doit notamment se produire en Belgique les 3, 4 et 5 août 2023 au Stade Roi Baudouin.