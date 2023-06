Rock Werchter 2023 : Stromae remplacé par Mumford & Sons

"Nous étions très heureux d’avoir Stromae en tête d’affiche du jeudi à Rock Werchter. Nous avons été profondément touchés par l’annonce de l’arrêt prématuré de sa tournée Multitude pour des raisons de santé. Nous souhaitons un bon rétablissement à Stromae et espérons l’accueillir à nouveau au Festivalpark. Trouver un remplaçant à Stromae a été une tâche quasi impossible. Le défi était de taille et nos programmeurs ont tout mis en œuvre pour trouver le meilleur remplaçant possible", indique le festival dans un communiqué.

Le groupe devait commencer sa tournée européenne le 1er juillet au festivzl Lollapalooza à Stockholm et a accepté de l’avancer de deux jours.

Cependant, pas sûrs que ceux qui avaient acheté un ticket pour voir Stromae ne le remettent pas en vente dans les prochains jours…

D’autres ajouts

Froukje et Berre seront également présents à Rock Werchter 2023. Froukje prendra la place de Nathaniel Rateliff & The Night Sweats qui a annulé toute sa tournée, à l’exception d’un seul concert au Royaume-Uni.

Froukje sera sur la Main Stage le jeudi 29 juin. Werchter se transformera en piste de danse lorsqu’elle montera sur scène. Berre ouvrira le KluB C le vendredi 30 juin.