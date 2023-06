Comme le révèle Le Parisien, les deux premières dates de sa tournée, le 2 juin à l’Espace Julien de Marseille (Bouches-du-Rhône) et le 8 juin au Splendid de Lille (Nord), ont été annulées et reportées au 9 et 17 décembre prochains. Dans un communiqué, son tourneur, Play Two Live, avance des "raisons techniques pour la préparation de la tournée.

Mais selon le quotidien français, le report serait plutôt dû à un trop faible taux de remplisssage des salles. Il faut dire que son attitude lors de la finale de l’Eurovision – elle a tendu son majeur vers le haut, ce qu’elle a qualifié de geste de déception, mais en aucun cas un doigt d’honneur – ainsi qu’une publication Instagram où elle affirmait "pour tous ceux qui me critiquent, allez vous faire enc… avec un concombre" ont eu de quoi décontenancer les fans d’une part, mais également les médias qui la soutenaient d’autre part.

Ainsi, son single Évidemment, qui tournait beaucoup en radio avant l’Eurovision, a été retiré des antennes de France Bleu, le réseau des radios locales publiques françaises, partenaire de l’Eurovision, ainsi que de plusieurs grandes radios.

Chez nous, sur VivaCité, le titre n’est jamais entré en rotation, nous indique Bruno Tummers, animateur et programmateur de la radio de la RTBF. Mais pour lui, c’est assez logique qu’elle disparaisse des playlists. "La chanson de chaque pays entre dans la playlist en amont du show en guise de soutien. Si c’est un échec, elle disparaît. Cela a toujours fonctionné comme ça." Gustaph, qui s’est classé à une meilleure place que La Zarra et qui n’a pas créé de polémique, a lui aussi disparu de l’antenne.

Reste que pour l’artiste québécoise, qui avait une certaine propension à se la raconter, la chute est vertigineuse et risque bien de se prolonger. Pour l’instant, sa date de concert à La Madeleine le 13 octobre est maintenue.