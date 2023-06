Le chanteur de Rammstein accusé de violences sexuelles

Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, a récemment été accusé de violences sexuelles par plusieurs jeunes femmes. Le groupe de métal allemand a réagi samedi à ces allégations. " Les publications de ces derniers jours ont suscité des irritations et des questions parmi le public et en particulier parmi nos fans . Nous leur disons: il est important pour nous que vous vous sentiez bien et en sécurité lors de nos concerts – devant et derrière la scène. Nous condamnons toute forme de violence", a déclaré Rammstein sur son site.