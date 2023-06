La nouvelle vie de Foo Fighters

Mais, visiblement décidés à ne pas laisser tomber et à continuer pour les fans et la mémoire de leur pote, les cinq membres restants livrent aujourd’hui But Here we Are, un album entre rage et tristesse. Car la mort de son ami n’est pas la seule à laquelle le leader Dave Grohl a dû faire face: en août dernier, il a également perdu sa maman. Et, tout au long de l’album, la tristesse est bien présente. Que ce soit sur des titres comme Hearing Voices ou The Glass, Grohl se laisse aller à une mélancolie parfois un peu trop mielleuse pour un groupe habitué à dégager une énergie sans faille. La famille aussi vient en renfort puisque Violet, la fille de Dave Grohl, illumine de ses 17 ans la douce chanson Show me How.

La musique pour guérir tous les maux

Heureusement, la peine ne rythme pas l’ensemble de l’album qui affiche d’emblée une belle nervosité avec Rescued, le single qui avait annoncé l’album. Suivent le musclé Under You sur lequel les guitares de Pat Smears et Chris Shiflett prennent l’ascendant ; But Here we Are où Grohl s’en donne à cœur joie en retrouvant la batterie (le groupe a annoncé l’arrivée du batteur Josh Freese qui a notamment joué pour Nine Inch Nails pour la tournée mais c’est Dave Grohl qui signe les parties à la batterie sur l’album), et un peu plus tard, l’énergique Nothing at All.

L’album se termine sur un émouvant Rest, une balade épurée sur laquelle on peut entendre "Rest, you can rest now ; Rest, you will be safe now" ("Repose-toi, tu peux te reposer maintenant ; Repose-toi, tu es en sécurité maintenant") et qui s’achève par un épique solo de guitare saturée. Une façon bouleversante de boucler cet album qui n’est peut-être pas le meilleur des Foo Fighters mais qui marquera sans doute le début d’une nouvelle ère.

"But Here we Are", Sony.