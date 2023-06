Pour ne rien rater du meilleur des sorties de ce vendredi 2 juin 2023, on vous a concocté une petite playlist à vous caler dès maintenant dans les oreilles.

L’album de la semaine: "But Here we Are" de Foo Fighters

Malgré la mort de son batteur Taylor Hawkins, l’année dernière, Foo Fighters ne renonce pas et revient avec But Here we Are, un album empli de rage et de tristesse.

La Discothèque de L’Avenir

Pensée pour tous les amateurs de musique, La Discothèque de L’Avenir permet de retrouver toutes les chroniques de nos journalistes musicaux en un seul clic.

L’interview de la semaine: Noel Gallagher

Noel Gallagher (ex-Oasis) sort un nouvel album solo inspiré par son parcours. Le guitariste et chanteur, qui vient d’avoir 56 ans, revient sur ses années avant la gloire avec Oasis (premier album en 1994, implosion en 2009) dans Council Skies, morceau titre du disque plein de charme qui paraît ce vendredi.

Le juke-box de la semaine

Alice on the Roof célèbre les 20 ans du mariage pour tous

À l’occasion des 20 ans de la loi belge octroyant le mariage pour tous, la chanteuse belge Alice on the Roof a écrit la chanson The Right Words.

Pensée comme une ritournelle, elle invite tous les couples à danser tendrement.

C’est la petite douceur de la semaine…

Découvrez Julien Shelter en solo

Petit coup de cœur cette semaine pour l’album Island de Julien Shelter. Après avoir mis au placard son projet Girbig et un passage par la composition pour le théâtre et la télévision, le Français revient à la chanson en anglais avec un album onirique.

Un titre à écouter dans la playlist de la semaine.

Mark Ronson signe la BO de "Barbie"

Cet été que vous aimiez Barbie ou non, vous n’échapperez pas à la déferlante rose fluo. Le film signé Greta Gerwig est attendu dans les salles le 19 juillet et la bande originale, signée par le talentueux Marc Ronson fait déjà saliver.

Outre le titre d’ouverture signé Dua Lipa, on retrouvera Lizzo, Nicki Minaj, Charli XCX, Tame Impala, le trio HAIM et bien d’autres. Certains noms n’ont d’ailleurs pas encore été dévoilés ce qui laisse imaginer de nouvelles surprises.

Ryan Gosling qui incarne Ken aux côtés de sa Barbie, Margot Robbie, pousse aussi la chansonnette comme il l’avait fait dans La La Land.

Royal Blood annonce un nouvel album

Royal Blood a annoncé la sortie de Back to the Water Below, son quatrième album, le 8 septembre prochain. Un album lancé par un premier single, Mountains at Midnight.

Et toujours des concerts…

Stephan Eicher au Cirque royal

Revenu avec le très bel album Ode, Stephan Eicher sera en Belgique le jeudi 11 janvier 2024 au Cirque royal de Bruxelles (tickets: à partir de 35 €).

Il réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres, accompagné de musiciens aux nombreux talents et… d’instruments automates, dans une scénographie pleine de surprises.

Il se produira également le 12 janvier 2024 au Forum de Liège et le 13 janvier au Théâtre Royal de Mons.

Sparks au Cirque royal

On soulignait la semaine dernière l’éternelle jeunesse des frères Mael (74 et 77 ans) à travers leur génial 26e album, The Girl is Crying in her Latte.

On est ravi d’apprendre que Sparks se produira en Belgique, le 20 juin au Cirque royal de Bruxelles.

Hooverphonic: 20 ans sur scène

Pour célébrer le 20e anniversaire de la série de concerts emblématiques de 2003, Hooverphonic reprendra la route cet automne avec un quatuor à cordes dans le cadre d’une tournée intitulée Sit Down And Listen To Hooverphonic: 20th Anniversary Tour, avec la voix de Geike Arnaert au centre.

Les Belges se produiront essentiellement en Flandre mais passeront par l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve le 11 novembre ; le W: Halll (Woluwe-Saint-Pierre), le 24 novembre ; le centre culturel de Huy (le 1er décembre) ; le centre culturel de Verviers (les 2 et 3 décembre) ; le Théâtre de Namur (le 9 décembre) et le Théâtre royal de Mons (le 15 décembre).