Pensée comme une ritournelle, elle invite tous les couples à danser tendrement.

La Belgique, deuxième pays au monde à reconnaître et à légaliser le mariage pour tous après les Pays-Bas, continue de défendre l’égalité des droits et l’acceptation de la communauté LGBTQIA +. La législation, approuvée à une écrasante majorité, a constitué un bond en avant historique, transformant la vie d’innombrables couples et déclenchant une vague de reconnaissance et d’inclusion dans tout le pays. Depuis sa création, plus de 1 000 couples de même sexe se sont mariés chaque année en Belgique.

The Right Words a pour vocation de transcender les frontières, en délivrant un puissant message d’unité, de compréhension et d’acceptation à travers le langage universel de la musique.

Inspirée par l’histoire d’amour d’un couple d’amis très unis, Alice tisse avec art les émotions tendres et l’introspection personnelle dans sa composition. "Mes paroles incarnent leurs réflexions intimes", partage l’artiste.

"Les Belges font l’objet d’innombrables plaisanteries, mais lorsqu’il s’agit d’amour, nous sommes tout sauf des potiches. Le 20 janvier 2003, le Parlement belge a ouvert la voie au mariage des personnes du même sexe, inscrivant un moment inoubliable dans notre histoire. Même si je n’avais que 7 ans à l’époque, j’ai vécu, comme tous ceux de ma génération, dans un monde où le mariage pour tous n’est pas un sujet de débat – c’est une célébration joyeuse, un point c’est tout", déclare Alice.

La campagne sera diffusée sur les réseaux sociaux, où la Belgique invite la communauté internationale à partager des photos de leur première danse pour célébrer l’amour pour tous avec le hashtag #EmbracingOpenness.