Le 17 mai 2013, les fans de musique électro sont sur des charbons ardents: Daft Punk – formé par le duo casqué Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo – publie officiellement son huitième album, Random Access Memory. L’attente a duré huit ans, mais elle valait le coup. Sur ce disque, les deux Français rendent hommage à la musique des années 70 et à l’un des pionniers du disco, Giorgio Moroder. Ils collaborent également avec Nile Rodgers (tête pensante de Chic) et le chanteur américain Pharrell Williams qui connaîtra une année 2013 faste avec les succès de Blurred Lines chantée avec Robin Thicke ainsi que Happy, chanson du générique de Moi, moche et méchant 2.

Get Lucky est le premier single de l’album et c’est un véritable carton planétaire, qui se hisse en tête des charts en juin chez nous. Le nombre de premières places atteintes dans le monde est impressionnant, tout comme les chiffres de ventes. Hit qui mélange influences disco, funk et pop, il a été entièrement enregistré avec de véritables instruments par des pointures dans leur domaine: Omar Hakim (batterie), Nathan East (basse), Paul Jackson, Jr. (guitare) et Chris Caswell (claviers).

2003 Kyo – Dernière danse

En juin 2003, c’est un jeune groupe originaire de la grande banlieue parisienne (Verneuil-sur-Seine) qui se trouve propulsé en tête des hit-parades. Le titre Dernière danse n’arrête pas de passer à la radio et devient un hymne générationnel pour tous les adolescents de l’époque.

Formé par Benoît Poher, Nicolas Chassagne, Florian et Fabien Dubos, le groupe Kyo sort un premier album en 2000, mais ce dernier passe inaperçu. Le groupe de jeunes vingtenaires ne se décourage pas et trois ans plus tard, Kyo publie l’album Le chemin qui est certifié disque de diamant (plus d’un million d’exemplaires), porté par plusieurs singles efficaces: Le chemin en duo avec Sita, Je cours et Dernière danse.

Cette chanson évoque une histoire d’amour qui se termine. Le chanteur demande à son ex e lui consacrer un dernier moment avant la rupture: "Je veux juste une dernière danse/Avant l’ombre et l’indifférence/Un vertige puis le silence/Je veux juste une dernière danse".

1993 Snow – Informer

C’est par une sirène de voiture de police et un coup de frein sur l’asphalte que débute Informer, le morceau qui figure en tête des charts en juin 1993. Logique quelque part, puisque la chanson – pour ce qu’on peut en comprendre, car elle est en partie en patois jamaïcain – évoque une arrestation.

Informer (informateur en anglais) a été écrite par le Canadien Snow (Darrin Kenneth O’Brien de son vrai nom) en 1992. Le jeune homme sait de quoi il parle puisqu’il a lui-même eu maille à partie plusieurs fois avec la police durant son adolescence. Il a grandi dans les logements sociaux d’Allenbury Gardens à Toronto et a été fasciné très jeune par les gangsters. Grâce à la présence de plusieurs migrants jamaïcains, il s’initie au reggae. Il développe rapidement son propre style en mixant dance-hall, reggae, rock et pop.

Signé sur le label Motorjam/Elektra, son premier album 12 Inches of Snow est publié en 1992 alors qu’il se trouve en prison. Lorsqu’il en sort, le morceau Informer est en tête des hit-parades ! Ce succès lui permettra de vendre huit millions d’albums dans le monde. Informer restera sept semaines numéro un aux États-Unis.

1983 David Bowie – Let’s Dance

En 1983, la carrière de David Bowie connaît un tournant majeur. L’année précédente, il a quitté son label RCA pour rejoindre EMI America. Plus surprenant, il choisit Nile Rodgers (encore lui) pour travailler sur son nouvel album, qui doit succéder à Scary Monsters (and Super Creeps) sorti trois ans plus tôt et sur lequel on retrouve les succès Ashes to Ashes et Fashion.

Mais David Bowie a envie de donner un côté plus "mainstream" à sa carrière. Fini les expérimentations: il décide de ne plus jouer d’instrument et de travailler avec des nouveaux musiciens, dont le guitariste de blues texan Stevie Ray Vaughan.

Let’s Dance a été créée à Monstreux, dans la maison de Bowie. Celui a joué une version folk de la chanson à Nile Rodgers et celui-ci s’est chargé d’en faire un morceau dansant: "J’ai pris sa chanson folk et je l’ai arrangée en quelque chose sur laquelle le monde entier danserait bientôt et n’a apparemment pas arrêté de danser au cours des 35 dernières années, indique-t-il dans une interview en 2018. C’est devenu le modèle de tout l’album."

Avant sa sortie, David Bowie sentait qu’il avait un potentiel hit entre ses mains. Sa prédiction s’avérera juste. Let’s Dance se classera numéro un dans plusieurs pays (Belgique, Canada, États-Unis, France, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse….) et deviendra son plus grand succès commercial.

1973 Gilbert O’Sullivan – Get Down

En juin 1973, alors que Françoise Hardy s’apprête à accoucher d’un petit Thomas, la chanson à la mode s’intitule Get Down . Il s’agit d’un titre d’un chanteur irlandais, Gilbert O’Sullivan, installé en Angleterre depuis son enfance.

Durant son adolescence, il apprend à jouer du piano et de la batterie avec un certain Rick Davies, qui formera plus tard Supertramp. En 1967, il fait écouter ses maquettes chez CBS, avec qui il signe un contrat de cinq ans. Mais cela ne se passe pas comme il l’aurait souhaité et O’Sullivan multiplie les déconvenues jusqu’à sa rencontre avec Gordon Mills, manager de Tom Jones et Englebert Humperdinck. Le succès va aller croissant: O’Sullivan publie une douzaine de singles dont certains lui permettent d’obtenir une certaine renommée. C’est le cas de Alone Again (Naturally), qui est numéro un pendant six semaines non-consécutives au Billboard ou encore de Clair, n°2 aux USA et n°1 en Angleterre, qui figurent sur son 2e album Back to Front.

Il devient le chanteur masculin en vue en Angleterre et en 1973, il sort son 3e LP, I’m a Writer, Not a Fighter, lancé par le single Get Down, qui est numéro un au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique et en Allemagne. Prise au premier degré, cette chanson peut se comprendre comme un ordre donné à un chien un peu turbulent: Get down ! (Descend !). Mais elle peut aussi se comprendre comme un ordre donné à une fan un peu trop entreprenante et qui lui saute dessus…

1963 Sheila – L’école est finie

La fin de l’année scolaire 1963 se fait au rythme d’une chanson: L’école est finie de Sheila. Découverte l’année précédente lors d’une audition par le producteur Claude Carrère, la jeune Annie Chancel n’a pas encore 18 ans lorsqu’elle connaît son premier succès. Les ventes grimpent rapidement à 15 000 exemplaires par jour. La jeune fille, qui vend encore des bonbons avec ses parents sur les marchés, devient la nouvelle star de la jeunesse et est invitée dans toutes les émissions de variétés. Son look – ses couettes et sa jupe à carreau – est copié par de nombreuses jeunes filles. "Je me rappelle que j’ai pris le métro avec ma première couverture de magazine, raconte Sheila dans Le Parisien en 2016. Les gens ne faisaient pas le lien entre moi et la photo. […] Après L’école est finie , je ne pouvais plus descendre de chez moi pour acheter une baguette de pain. Les gens couchaient sur mon paillasson."

La musique de L’école est finie a été composée par Claude Carrère lui-même, et les paroles sont signées par Jacques Hourdeaux et André Salvet (qui a écrit Twist à Saint-Tropez pour Les chats sauvages ou Le Temps de l’amour pour Françoise Hardy).