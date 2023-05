Festival 2023 : Primavera Sound Festival, l’exemple à suivre ?

Petit festival urbain à ces débuts en 2001, Primavera Sound est, petit à petit devenu l’un des événements musicaux les plus importants en Europe. Comment les organisateurs sont-ils parvenus à s’imposer et comment le Primavera peut-il continuer à exister malgré la crise musicale ? Réponse sans tabou avec Joan Pons Pinac, l’un de ses organisateurs.

1. Indépendant

Au départ, Primavera Sound était un petit festival d’électro et de rock alternatif. Il est désormais l’un des plus grands en Europe mais a réussi à conserver son indépendance et à résister aux sirènes des géants de la musique. "Nous avons grandi de façon douce et naturelle, explique Joan Pons Pinac. Nous sommes un festival qui déjoue les algorithmes. Si nous faisions partie d’une grosse structure, nous ne pourrions plus faire tout ce que nous aimons. L’équipe est passionnée par la musique et non par son business et nous continuons à faire les choses à notre manière sans nous soucier si c’est bon pour les affaires."

2. Urbain

Une des forces du Primavera est qu’il a lieu au cœur de Barcelone. "Parfois, je rentre à la maison à pied et nos festivaliers peuvent faire la même chose pour rejoindre leur hôtel. Le fait d’être un événement urbain est un énorme atout. Il y a toutes ces connexions avec la vie culturelle de la ville: les musées, les clubs… et les associations. C’est aussi un vrai mariage avec les habitants de Barcelone qui sont fiers de leur festival. Et être en ville, nous oblige à garder une taille raisonnable. Nous ne pouvons pas grandir à l’infini et c’est très bien comme ça. Et pour la ville, Primavera a un impact majeur: on parle d’environ 200 millions d’euros de retombées."

3. La flamme

Contrairement à d’autres qui ressentent encore les effets de deux années annulées pour cause de Covid, le Primavera semble s’en sortir un peu mieux. "Nous avons eu la chance de doubler l’événement en 2022 et ainsi de rattraper les pertes causées par les annulations en 2020 et 2021. Ensuite, il faut savoir que le Primavera Sound n’est pas qu’un événement unique: nous sommes promoteurs et travaillons toute l’année, pas seulement au moment du festival. Et puis nous avons une radio qui nous a permis de garder la flamme allumée pendant la pandémie. La musique est une célébration: tout le monde en a eu besoin dans les moments difficiles."

4. Mobilité

"L’avantage d’un festival dans une grande ville comme Barcelone c’est qu’on peut y venir en train et en transport en commun. Évidemment, pour les festivaliers qui viennent des États-Unis, on ne va pas régler le problème de l’avion. On encourage vraiment les festivaliers à ne pas venir en voiture et on espère être inspirant."

5. Environnement

Conscients des enjeux environnementaux depuis longtemps, les organisateurs de cette énorme machine tentent de faire un peu mieux chaque année. "On ne peut pas organiser un festival comme le nôtre en ignorant les aspects environnementaux. Cette année, nous allons élargir l’initiative de l’année dernière où nous avions une scène qui fonctionnait grâce à des batteries rechargeables. Cette année, dix scènes fonctionneront comme ça. Et pour la première fois, le festival sera entièrement sans déchet plastique."

Primavera Sound Festival, du 1/06 au 4/06 à Barcelone – www.primaverasound.com.