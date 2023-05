Loïc Nottet sort "Addictocrate" ce vendredi 26 mai: "Je ne serai jamais Katy Perry"

Addictocrate présente treize nouvelles chansons mélangeant sons urbains et cordes classiques, regroupant un patchwork d’influences. "Je suis très fier de ce projet et de ce qui est sorti de ma tête, même si le doute a été fort présent. Quand j’écrivais en anglais, je réfléchissais plus à des thématiques. Ici, en français, pour exprimer ce que je ressentais, il a fallu creuser. Surtout que je ne suis pas fan de mixer les deux langues. Et si un jour je suis amené à mélanger, je ne le ferai pas dans une même chanson mais plutôt de façon cohérente."

Sur ses deux premiers disques, l’anglais lui permettait peut-être d’un peu se cacher, mais cela correspondait surtout à ses références musicales. "Je n’ai jamais écouté de chanson française de ma vie… Enfin, oui, à la radio comme tout le monde, mais je n’ai jamais fait la démarche de moi-même. L’anglais était donc logique."

Mais le succès de Mr/Mme - présent en dernière piste sur Sylligomania, comme un ballon d’essai – a changé la donne.

"J’ai besoin de cette remise en question tout le temps"

Ce troisième opus s’ouvre sur le morceau qui lui donne son titre: Addictocrate. Un nouveau néologisme. Ce mot représente l’insatisfaction permanente dont souffre le chanteur découvert lors de la saison 3 de The Voice. "C’était surtout le cas avant, même si j’ai été content de mon projet autour d’Halloween, par exemple, et que je suis satisfait de ce projet-ci." Mais chassez le naturel, il revient – vite – au galop. "Je relève déjà quelques défauts avec le recul, mais c’est dans le but d’améliorer le prochain album… En fait, j’ai besoin de cette remise en question tout le temps."

On l’a dit, Addictocrate mélange sons urbains et arrangements plus classiques (piano et cordes). "Je n’avais pas envie d’un album de variété française ni de chanter rien que des ballades. Je voulais revenir au dark aussi. Je suis retombé sur des images de moi quand j’avais 15 ans avec un côté gore mais poétique. J’ai besoin de cette base sombre, après avoir été vers le blanc lors de l’album précédent. Mais je ne serai jamais Katy Perry ! (sourire)"

Pour réaliser ce mix musical, Loïc a fait appel à Prinzly, beat-maker derrière certains des plus gros succès de Damso, Hamza et Disiz, mais aussi Mathieu Frings (saison 4 de The Voice) et Jules Fradet (ingénieur du son au studio Planet, qui a travaillé avec Damso, Caballero & Jeanjass…). "Prinzly, c’est mon label Sony qui l’a contacté, car je suis un peu introverti et j’ai toujours l’impression que les gens vont me trouver nul. Il est vraiment talentueux et il y a vraiment eu un match entre nous. Quant à Mathieu, il avait déjà travaillé avec moi sur Sylligomania. Et Jules, il travaille souvent avec Prinzly, donc il le connaît très bien."

"Ceux qui m’insultent ne me connaissent pas, ils connaissent juste l’image que je renvoie"

Loïc évoque des thèmes qui lui sont chers comme le harcèlement ( Danser): "Je n’en avais pas conscience en l’écrivant. Ce sont des choses que j’ai vécues quand je faisais de la danse. On m’a traité de tapette… Au début, cela m’atteignait mais je ne le montrais pas. Et aujourd’hui je m’en fous. Ceux qui m’insultent ne me connaissent pas, ils connaissent juste l’image que je renvoie."

Sur Révérence, il revient le syndrome de Peter Pan, cette envie de ne pas grandir qui ne l’a jamais quittée. Mais on sent qu’il y a du changement. "Je me rends compte que je vais devoir avancer avec le temps et prendre ce que la vie va me donner. C’est juste un constat, je ne vois pas ça de façon négative."

Les pieds sur terre, Loïc Nottet sait qu’il a la chance de mener une vie particulière. "J’ai une vie de bohème. Si j’ai envie de ne pas travailler trois semaines, j’ai le luxe de pouvoir le faire. Tout comme partir à l’autre bout du monde pour trouver de l’inspiration. C’est une chance immense que peu de gens ont. C’est quand j’ai envie d’être avec mes amis qui n’ont pas cette chance que je me rends compte que j’ai une vie atypique. Je n’ai pas vraiment de gens dans mon entourage sur qui prendre exemple. Sauf BJ (NDLR: BJ Scott). Elle vit aussi pour son art à 100% et c’est rassurant de la connaître."

"Je préfère 1000 fois une fête dans un camping avec tous mes amis qu’une soirée incroyable avec deux potes après un Met Gala"

Il y a aussi de nouveaux thèmes comme les nuits blanches qu’il raconte en piste 10. "C’est de pire en pire ! Je vais tous les jours dormir à 5 ou 6h du matin… Ce décalage, cela peut être déstabilisant parfois."

Sur Money, il évoque son rapport à l’argent. "Je pense qu’il y a des gens qui sont sincèrement heureux sans être riches. C’est ce que je veux aussi. Je n’ai pas envie de m’enfermer dans le luxe. Je viens d’un milieu ouvrier et je ne le perds pas de vue. L’argent peut rendre fou… Le plus important, c’est de se réunir avec des gens qu’on aime. Je préfère 1 000 fois une fête dans un camping avec tous mes amis qu’une soirée incroyable avec deux potes après un Met Gala. L’amour compte plus que l’argent."

A-t-il un sentiment de culpabilité par rapport à ça ? "Cela m’est déjà passé par la tête. Mais la majorité de l’argent que je dépense, c’est pour les shows, les vêtements, les clips… C’est très rarement pour des choses perso, car j’ai conscience que c’est aussi l’argent que les fans m’ont donné. C’est comme ça que je le vois."

Deux chansons ( Mélodrame et Trouble-fête) ont comme thématique le lâcher-prise, alors que Loïc est plus d’habitude dans le contrôle… "Mais j’essaye de m’en-foutre ! Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je me prenais anormalement la tête, comme par exemple une mèche de cheveux mal mise dans un clip. La maturité fait que je me rends compte des choses réellement importantes."

Si Loïc Nottet se livrait déjà beaucoup dans les précédents albums, ce premier disque en français permettra à ses fans de vraiment cerner qui il est. Un disque touchant par sa sincérité.

Loïc Nottet, "Addictocrate", Sony Music. En concert au Palais 12 le 17/02/24.