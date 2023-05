Pas vraiment un tube, mais le premier titre qui lui permet de se faire remarquer en France, après des débuts difficiles.

1989 - L’ange déchu

Son premier succès qui s’exporte en dehors de la France. Il figure sur l’album Cheyenne Autumn. Une ballade dans l’air du temps mais qui n’intégrera pas le hit-parade français.

1989 - Te garder près de moi

Ce morceau figure aussi sur Cheynne Autumn. Ce sera moins un tube, mais il passera quand même en radio.

1991 - Regrets (avec Mylène Farmer)

Cette collaboration étonnante entre Jean-Louis Murat et Mylène Farmer – Murat a la réputation d’ours mal léché – débouche sur son plus gros tube: 3e place au Top 50 et plus de 300 000 copies vendues (2e place en Wallonie). Le texte évoque un couple frappé par la mort de l’un des deux, sur une musique de Laurent Boutonnat.

1991 - Le col de la croix Morand

Cette chanson figure sur l’album Le Manteau de Pluie, publié fin 1991, alors que Regrets cartonne.

1991 - Sentiment nouveau

Il s’agit aussi d’un extrait de son disque Le Manteau de Pluie, son premier titre en solo à rentrer au Top 50.

2001 - Au mont Sans-Souci

Une comptine enfantine légère et nostalgique sur une adolescence réelle ou rêvée…