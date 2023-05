Il s’agit du premier tube du duo. Le 15 août, le single se classe n ° 2 du Billboard Hot R&B.

1966River Deep Mountain High

Single produit par Phil Spector. Chanson souvent classée dans les 500 meilleures chansons de tous les temps.

1971Proud Mary

Il s’agit d’une reprise d’un titre de Creedence Clearwater Revival, groupe de rock américain. Il devient un morceau de référence pour la chanteuse et le plus grand succès commercial du duo.

1983Let’s Stay Together

Alors que les Américains croient sa carrière terminée, Tina Turner la relance en 1983 avec Let’s stay together, une reprise du chanteur Al Green.

1984Private Dancer

À près de 45 ans, Tina Turner fait un come-back retentissant en publiant l’album Private Dancer à la fin de 1984. L’album se vend à 8 millions de copies et contient les tubes Private Dancer, What’s Love Got to Do With It, I Can’t Stand the Rain… Le single Private Dancer est écrit par Mark Knopfler (Dire Straits).

1984What’s Love Got to Do with It

Sortie en single en juin 1984, What’s Love Got to Do with It sera son seul numéro un aux États-Unis. Tina Turner remporte trois Grammy Awards pour cette chanson écrite par Terry Britten et Graham Lyle.

1985We Don’t Need Another Hero

Le succès fait que Tina Turner joue le personnage de Aunty Entity dans Mad Max 3 – Au-delà du dôme du tonnerre, avec Mel Gibson. C’est elle qui chante la chanson-titre de la B.O., We Don’t Need Another Hero, qui devient un tube.

1989The Best

Son dernier album des années 80 s’intitule Foreign Affair et se vend à 6 millions d’exemplaires, grâce à ce single, The Best, écrit par Mike Chapman et Holly Knigh. C’est Bonie Tyler qui enregistre la chanson en première, sur son album Hide Your Heart sorti en 1988. Mais elle n’aura pas le succès de la version de Tina Turner.

1995Goldeneye

Si le début des années 90 est plus calme pour Tina Turner, elle se rappelle au bon souvenir de tous avec Goldeneye, chanson du générique du 17e opus de la saga James Bond. La chanson a été écrite par… Bono et The Edge, de U2.

1999He Lives in You

Juste avant l’an 2000, on la retrouve sur la B.O. du Roi Lion 2, pour lequel elle interprète He Lives in You, qui est la chanson d’ouverture.