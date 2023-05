Comment ce tube des années 2010 est devenu la première chanson française à dépasser le milliard de vues sur YouTube

Fin 2013, “Dernière Danse” envahissait les ondes. Avec son refrain entêtant, le morceau lance la carrière d’Indila, une jeune artiste dont le premier album, “Mini World”, deviendra disque de platine en Belgique en 2014. Dix ans plus tard, le premier single d’Adila Sedraïa – son vrai nom – fait de nouveau l’actualité. Et pour cause, d’après le site spécialisé Pop Crave, son clip est la première chanson à atteindre le milliard de vues sur la plateforme YouTube.