Antoine Hénaut publie "Album 46" ce vendredi 19 mai: "Mes chansons finissent souvent mal"

Cependant, on peut trouver des liens entre certains textes. C’est le cas entre J’ai pas demandé, qui ouvre le disque, et Entre nous, qui se trouve en avant-dernière position. Les deux évoquent l’événement qui a chamboulé la vie d’Antoine et de sa compagne Mara: la naissance d’une petite Elsa, voici presque trois ans. "On l’entend d’ailleurs sur les deux morceaux, sourit le chanteur. J’ai pas demandé ne parle pas d’elle, puisque j’évoque plutôt un garçon… Je l’ai mise en premier car c’est la naissance. Quant à Entre-nous, c’est une chanson qui parle de la vie avec un bébé: ça rote, ça pète, ça sent la vie. C’est l’aspect rigolo de la chanson, qui parle aussi des angoisses qu’une naissance peut susciter. Que va-t-il devenir dans ce monde qui va de plus en plus mal ?" Ces questions ont vraiment traversé son esprit, lui qui ne voulait pas spécialement d’enfant. "Ce n’était pas une fin en soi. On a laissé faire la nature."

Tranches de vie indépendantes

Une série de chansons peuvent être regroupées sur le thème du couple, comme Le grand soir, Le syndrome de Stockholm… "C’est le couple, mais toujours un peu dans l’adversité. Il y a les jours avec et les jours sans. Et quand ça va moins bien, on se réfugie dans la cuisine. C’est une petite saynète imaginaire où le narrateur parle plutôt à son chat…" Et quand les relations deviennent trop distendues, on se retrouve Sans toit. "Exactement ! Même si l’ordre des morceaux n’implique pas une suite logique et qu’il s’agit plutôt de tranches de vie indépendantes, ça marche."

Au détour de celles-ci, on tombe sur Mon banc décolle, "sans doute la chanson la plus autobiographique de l’album. À l’école, j’étais toujours un peu dans la lune et toujours fasciné par les bons élèves, surtout les filles qui travaillaient bien (rires) . Je détestais les maths, mais j’ai eu un très bon prof à Mons. J’ai aussi eu des profs de français qui m’ont donné goût à l’écriture. Je préférais écrire des petits poèmes plutôt que des dissertations. Cela m’a appris à écrire des choses de façon concise."

Le bon élève, on le retrouve dans Mes parents rock’n’roll. "C’est le contre-pied. Je vois dans mon entourage des ados beaucoup plus sages aujourd’hui que leurs parents. Ce sont eux qui poussent leurs enfants à déconner un petit peu…"

Sur Chanteur amateur, Antoine Hénaut rend hommage avec humour et tendresse à ceux "qui jouent dans les bars le vendredi soir. J’en ai vu beaucoup, qui sont d’ailleurs suivis par les mêmes gens. Ils n’en vivent pas forcément, et la chanson finit mal, mais mes chansons finisssent souvent mal (rires)."

Son métier, Antoine l’aborde aussi sur Pop en l’air, morceau humoristique sur un chanteur qui rêve d’écrire un tube qui passe sur France Inter (le clip réalisé par Simon Vanrie est à découvrir en tête d’article). "J’y décris la mécanique d’écriture et en la faisant, je me suis rendu compte que la mélodie était proche deÇa n’est rien de Julien Clerc. J’ai décidé de la garder…" Et pourquoi pas un jour l’entendre sur France Inter ? "Je l’ai envoyée à Alex Vizorek, mais il m’a dit que comme je chante: ‘C’est une chanson populaire, faut bien passer sur France Inter,’ cela ne devrait pas le faire… Selon lui, j’aurais dû écrire l’inverse ! (rires)"

Tout ça est à découvrir sur scène, à commencer par ce samedi au Cabaret du Grand Braquet, festival hommage à Pierre Van Braekel, patron du label 30Février disparu trop tôt l’été dernier. Un festival itinérant à vélo entre Braine-le-Comte et Soignies, avec Gérald Genty et Sharko aussi à l’affiche.

Antoine Hénaut, "Album 46", 30Février. Au Festival au Carré à Mons le 02/07 et aux Fêtes du 15 Août à Ittre le 13 août. Infos concerts: www.antoinehenaut.be