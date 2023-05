”Il m’est déjà arrivé d’avoir envie de mourir” : Loïc Nottet à propos du burn-out

Après avoir publié son premier roman “Les Aveuglés-Palais des murmures” en février dernier, le chanteur belge retourne donc à la musique avec un album intitulé “Addictocrate” qui s’annonce très différent des deux autres.

”Après 3 ans de travail, de remise en question, de doutes parfois… “Addictocrate” sera disponible dès le 26 mai prochain et j’espère sincèrement qu’il vous plaira”, indiquait-il, il y a peu, sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui donc, en pleine promotion de son nouvel album, l’artiste révélé dans The Voice y va de quelques confidences. Le burn-out, a-t-il expliqué au magazine belge Ciné-Télé-Revue, “je l’ai frôlé à deux reprises”. “Pendant plusieurs semaines, je n’avais plus goût à rien, j’avais envie de tout arrêter, je ne voulais plus me lever de mon lit ni manger. Je me mets tellement de pression que ça me fatigue énormément mentalement.”

”Il m’est même déjà arrivé d’avoir envie de mourir”, a-t-il ajouté. “Les gens n’imaginent pas toujours tout le travail qu’il y a derrière un album et un concert.”

Et Loïc Nottet de préciser que, comme Stromae, il s’investit à 100 % dans ses projets. “Ce qui nous épuise”, a-t-il encore indiqué.