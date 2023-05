La Zarra critiquée en France après l’Eurovision: "Notre Mariah Carey Leader Price" (vidéo)

Ce lundi matin, sur RTL, une chronique de Philippe Caverivière démonte la candidate de la France: "La Zarra, c’est notre Mariah Carey Leader Price. Notre Beyoncé Marque Repère (NDLR : marque des supermarchés français Leclerc) a pris une rouste".

guillement Ça veut dire que l'année prochaine, si on arrive juste 15e et que notre candidate ne dit pas au jury d'aller se faire foutre, ce sera presque une petite victoire. Quand on met la barre plus bas, on passe juste au-dessus

Des mots très durs. Mais le chroniqueur ne s’est pas arrêté là et est revenu sur le doigt d’honneur de la chanteuse. "Cela dit, ce n’est pas idiot sa stratégie. Elle finit 16e et elle fait un gros “fuck” aux caméras du monde entier. Ça veut dire que l’année prochaine, si on arrive juste 15e et que notre candidate ne dit pas au jury d’aller se faire foutre, ce sera presque une petite victoire. Quand on met la barre plus bas, on passe juste au-dessus."

L’humoriste s’est même permis une comparaison entre La Zarra et le tennisman français Benoît Paire: "Perdre en faisant un doigt d’honneur, ça montre distinction et fair-play. C’est un peu l’école Benoît Paire, d’ailleurs on a très envie d’envoyer Benoît représenter l’Eurovision l’année prochaine".

Alors Benoît, intéressé ?