La Suède gagne l’Eurovision 2023 avec la même chanteuse qu'en 2012, Gustaph mène la Belgique à la 7e place et 1re pour 3 des 26 jurys (vidéos)

Qui a donné 12 points à la Belgique?

Passée en 16e position sur les 26 nations en lice lors de cette finale, la Belgique, représentée par Gustaph avec sa chanson "Because of You", a terminé à la Xe place avec XXX points grâce à une prestation rythmée et sans tache. Le chanteur belge a obtenu le maximum de 12 points de la part des jurys de trois pays: l''Australie, la Géorgie et la Grèce. L'Irlande nous a quant à elle décerné 10 points. Au bout des votes des professionnels, la Belgique pointait en 7e position avec 127 points. Après les résultats des votes du public, notre pays est resté à cette place avec un total de 182 points.

Stef Caers de son vrai nom, 42 ans, s'était qualifié lors des demi-finales jeudi soir. Vendredi, les bookmakers le plaçaient à proximité d’un Top 10. Le chanteur louvaniste et désormais installé à Anvers fait mieux que Jérémy Makiese qui avait terminé 19e l’an dernier avec sa chanson "Miss You".

Pour rappel, le concours Eurovision de la chanson est organisé par l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui rassemble les radiodiffuseurs publics européens. Faute de pouvoir se tenir, à cause de l'invasion russe, chez le vainqueur de l'année passée, comme traditionnellement, c'est donc la ville des Beatles, dans le nord de l'Angleterre, qui accueillait le concours cette année.

Pour participer, chaque pays doit présenter une chanson, inédite et de trois minutes maximum, interprétée en direct par un maximum de six personnes. La Belgique n’a gagné qu’une seule fois, grâce à Sandra Kim et son "J’aime la vie" en 1986.